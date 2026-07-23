"Вже можна". Сирського не впізнати на новому фото

Після відставки військовий показав себе з іншого боку

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який нещодавно залишив посаду після призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем, несподівано з'явився у не зовсім звичному для себе образі. Військовий поділився фотографією, на якій позує разом із собакою.

Кадр з'явився у Telegram-блозі. На фото Сирський у військовій формі сидить поруч із чорним собакою породи стаффордширський бультер'єр. Водночас увагу привертає не лише чотирилапий компаньйон, а й сам вигляд колишнього головкома.

На знімку Сирський виглядає помітно розслабленішим, ніж зазвичай на офіційних фотографіях. Військовий усміхається та позує у більш невимушеній атмосфері, що різко контрастує з його звичним публічним образом — зосередженим, серйозним і стриманим.

Підпис інтригує: "Вже можна…". При цьому чи є собака особистим улюбленцем Сирського, достовірно невідомо.

Особливо впадає в очі те, наскільки відрізняється цей кадр від фотографій, на яких Сирського звикли бачити ще зовсім недавно. Протягом перебування на посаді головнокомандувача ЗСУ його публічний образ здебільшого залишався максимально офіційним, а особисті моменти майже не потрапляли у відкритий доступ — що цілком зрозуміло з огляду на специфіку роботи та безпекові причини.

Нагадаємо, що посаду головнокомандувача ЗСУ тепер обіймає Михайло Драпатий. Раніше ми писали, що відомо про сім'ю генерал-майора.