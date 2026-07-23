Называете толченкой картофельное пюре? Узнайте, что это за блюдо на самом деле
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В оригинальном рецепте к картофелю добавляют фасоль, лук и мак
Многие привыкли называть толченкой обычное картофельное пюре. Но под этим названием скрывается блюдо с куда более богатым составом. В книге "Українські страви", изданной в 1960 году, толченкой (или товченкой) называется вареный картофель, смешанный с фасолью и растертым маком. "Телеграф" рассказывает, как приготовить это блюдо украинской кухни.
Название блюда объясняется способом его приготовления. До появления миксеров и блендеров все ингредиенты толкли в ступке, добиваясь однородной мягкой массы.
Ингредиенты:
- картофель — 300 г
- фасоль — 1/2 стакана
- мак — 2 ст. ложки
- сахар — 2 чайные ложки
- лук репчатый — 1 шт.
- зелень петрушки — 2 чайные ложки (нарезанной)
- перец горький молотый — на кончике ножа (0,1 г)
- соль — по вкусу
Этапы приготовления:
- Фасоль переберите, промойте и замочите в холодной кипяченой воде на 8–10 часов.
- Отварите фасоль под закрытой крышкой 1,5–2 часа (время зависит от сорта), затем слейте отвар.
- Мак промойте, замочите, после чего слейте воду и разотрите мак в ступке до появления белого сока.
- Картофель отварите в мундире, очистите.
- В кастрюлю выложите теплую сваренную фасоль, добавьте вареный картофель, растертый мак, мелко нарубленный сырой лук, перец, сахар, соль и нарезанную зелень петрушки.
- Все компоненты тщательно разотрите до получения однородной мягкой массы без крупных кусочков.
В отличие от картофельного пюре толченку советуют подавать на стол в холодном виде как самостоятельное блюдо или гарнир. Она хорошо сочетается с квашеными огурцами, капустой или маринованными грибами. Также можно дополнить блюдо домашней сметаной или каплей нерафинированного подсолнечного масла.
Ранее "Телеграф" объяснял, является ли окрошка украинским блюдом.