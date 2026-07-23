Називаєте товченкою картопляне пюре? Дізнайтеся, що це за страва насправді

В оригінальному рецепті до картоплі додають квасолю, цибулю та мак.

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Багато хто звик називати товченкою звичайне картопляне пюре. Але під цією назвою ховається страва з набагато багатшим складом. У книзі "Українські страви", виданій у 1960 році, товченкою (або товченою) називається варена картопля, змішана з квасолею та розтертим маком. "Телеграф" розповідає, як приготувати цю страву української кухні.

Назва страви пояснюється способом її приготування. До винайдення міксерів і блендерів усі інгредієнти товкли у ступці, досягаючи однорідної м’якої маси.

Інгредієнти:

картопля — 300 г

квасоля — 1/2 склянки

мак — 2 ст. ложки

цукор — 2 чайні ложки

цибуля ріпчаста — 1 шт.

зелень петрушки — 2 чайні ложки (нарізаної)

перець гіркий мелений — на кінчику ножа (0,1 г)

сіль — за смаком

Інгредієнти для товченки. Фото згенероване ШІ

Етапи приготування:

Квасолю переберіть, промийте й замочіть у холодній кип’яченій воді на 8–10 годин. Відваріть квасолю під закритою кришкою 1,5–2 години (час залежить від сорту), потім злийте відвар. Мак промийте, замочіть, після чого злийте воду й розітріть мак у ступці до появи білого соку. Картоплю відваріть у мундирі, очистіть. У каструлю викладіть теплу зварену квасолю, додайте варену картоплю, розтертий мак, дрібно нарізану сиру цибулю, перець, цукор, сіль і нарізану зелень петрушки. Усі компоненти ретельно розітріть до отримання однорідної м’якої маси без великих шматочків.

Рецепт товченки

На відміну від картопляного пюре товченку радять подавати на стіл у холодному вигляді як самостійну страву або гарнір. Вона добре поєднується з квашеними огірками, капустою або маринованими грибами. Також можна доповнити страву домашньою сметаною або краплею нерафінованої соняшникової олії.

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