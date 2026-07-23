Рус

Називаєте товченкою картопляне пюре? Дізнайтеся, що це за страва насправді

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Товченка
Товченка. Фото Колаж "Телеграфу"

В оригінальному рецепті до картоплі додають квасолю, цибулю та мак.

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Google

Багато хто звик називати товченкою звичайне картопляне пюре. Але під цією назвою ховається страва з набагато багатшим складом. У книзі "Українські страви", виданій у 1960 році, товченкою (або товченою) називається варена картопля, змішана з квасолею та розтертим маком. "Телеграф" розповідає, як приготувати цю страву української кухні.

Назва страви пояснюється способом її приготування. До винайдення міксерів і блендерів усі інгредієнти товкли у ступці, досягаючи однорідної м’якої маси.

Інгредієнти:

  • картопля — 300 г
  • квасоля — 1/2 склянки
  • мак — 2 ст. ложки
  • цукор — 2 чайні ложки
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • зелень петрушки — 2 чайні ложки (нарізаної)
  • перець гіркий мелений — на кінчику ножа (0,1 г)
  • сіль — за смаком
Як приготувати товченку — покроковий рецепт
Інгредієнти для товченки. Фото згенероване ШІ

Етапи приготування:

  1. Квасолю переберіть, промийте й замочіть у холодній кип’яченій воді на 8–10 годин.
  2. Відваріть квасолю під закритою кришкою 1,5–2 години (час залежить від сорту), потім злийте відвар.
  3. Мак промийте, замочіть, після чого злийте воду й розітріть мак у ступці до появи білого соку.
  4. Картоплю відваріть у мундирі, очистіть.
  5. У каструлю викладіть теплу зварену квасолю, додайте варену картоплю, розтертий мак, дрібно нарізану сиру цибулю, перець, цукор, сіль і нарізану зелень петрушки.
  6. Усі компоненти ретельно розітріть до отримання однорідної м’якої маси без великих шматочків.
Як приготувати товченку — покроковий рецепт
Рецепт товченки

На відміну від картопляного пюре товченку радять подавати на стіл у холодному вигляді як самостійну страву або гарнір. Вона добре поєднується з квашеними огірками, капустою або маринованими грибами. Також можна доповнити страву домашньою сметаною або краплею нерафінованої соняшникової олії.

Раніше "Телеграф" пояснював, чи є окрошка українською стравою.

Теги:
#Рецепти #Картопля #Квасоля #Пюре