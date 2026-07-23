Пергамент для выпечки постоянно скручивается: лайфхак с водой решает проблему за секунды
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Как сделать, чтобы пергамент плотно прилегал к форме, а выпечка после готовки легче отделялась от бумаги
Бумага для выпечки должна упрощать жизнь на кухне, но на деле создает дополнительные неудобства, когда скручивается по краям, отходит от стенок формы и смещается в момент распределения теста.
Оказывается, у этой проблемы есть простое решение, которым кулинары пользуются уже давно.
Пергамент хранится и продается в свернутом виде, поэтому "запоминает" форму рулона. Даже после того как лист развернули и попытались уложить в форму, бумага естественным образом стремится вернуться к исходному состоянию.
Особенно остро проблема проявляется при выпечке чизкейков, брауни или тортов в разъемных формах. Вместо того чтобы просто вылить тесто, приходится бороться с листом, который отказывается лежать ровно.
Как это исправить: лайфхак с водой
- Скомкайте лист пергаментной бумаги в плотный шарик.
- Смочите его под проточной водой.
- Слегка отожмите лишнюю влагу руками.
- Расправьте лист и уложите им форму для выпечки.
После такой обработки бумага становится заметно более податливой, без дополнительных усилий облегает углы и стенки формы и не смещается во время выпекания.
Не стоит переживать, что это испортит пергамент или навредит тесту. Небольшое количество воды на поверхности листа испаряется в первые минуты нагрева духовки и никак не влияет на процесс выпечки.
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