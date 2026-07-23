Пергамент для выпечки постоянно скручивается: лайфхак с водой решает проблему за секунды

Как сделать, чтобы пергамент плотно прилегал к форме, а выпечка после готовки легче отделялась от бумаги

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Бумага для выпечки должна упрощать жизнь на кухне, но на деле создает дополнительные неудобства, когда скручивается по краям, отходит от стенок формы и смещается в момент распределения теста.

Оказывается, у этой проблемы есть простое решение, которым кулинары пользуются уже давно.

Пергамент хранится и продается в свернутом виде, поэтому "запоминает" форму рулона. Даже после того как лист развернули и попытались уложить в форму, бумага естественным образом стремится вернуться к исходному состоянию.

Особенно остро проблема проявляется при выпечке чизкейков, брауни или тортов в разъемных формах. Вместо того чтобы просто вылить тесто, приходится бороться с листом, который отказывается лежать ровно.

Как это исправить: лайфхак с водой

Скомкайте лист пергаментной бумаги в плотный шарик. Смочите его под проточной водой. Слегка отожмите лишнюю влагу руками. Расправьте лист и уложите им форму для выпечки.

После такой обработки бумага становится заметно более податливой, без дополнительных усилий облегает углы и стенки формы и не смещается во время выпекания.

Не стоит переживать, что это испортит пергамент или навредит тесту. Небольшое количество воды на поверхности листа испаряется в первые минуты нагрева духовки и никак не влияет на процесс выпечки.

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