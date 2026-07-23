Пергамент для випікання постійно скручується: лайфхак із водою вирішує проблему за секунди

Як зробити, щоб пергамент щільно прилягав до форми, а випічка після приготування легше відокремлювалася від паперу

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Папір для випікання має спрощувати життя на кухні, але на ділі створює додаткові незручності, коли скручується по краях, відходить від стінок форми та зміщується в момент розподілення тіста.

Виявляється, у цієї проблеми є просте рішення, яким кулінари користуються вже давно.

Пергамент зберігається та продається у згорнутому вигляді, тому "запам'ятовує" форму рулону. Навіть після того як аркуш розгорнули й спробували вкласти у форму, папір природним чином прагне повернутися до початкового стану.

Особливо гостро проблема проявляється під час випікання чізкейків, брауні або тортів у рознімних формах. Замість того щоб просто вилити тісто, доводиться боротися з аркушем, який відмовляється лежати рівно.

Як це виправити: лайфхак із водою

Зімніть аркуш пергаментного паперу в щільну кульку. Зволожте його під проточною водою. Злегка віджміть зайву вологу руками. Розправте аркуш і вистіліть ним форму для випікання.

Після такої обробки папір стає помітно податливішим, без додаткових зусиль облягає кути й стінки форми та не зміщується під час випікання.

Не варто хвилюватися, що це зіпсує пергамент чи зашкодить тісту. Невелика кількість води на поверхні аркуша випаровується в перші хвилини нагрівання духовки й ніяк не впливає на процес випікання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як максимально розкрити аромат часнику.