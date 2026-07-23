Пергамент для випікання постійно скручується: лайфхак із водою вирішує проблему за секунди
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Як зробити, щоб пергамент щільно прилягав до форми, а випічка після приготування легше відокремлювалася від паперу
Папір для випікання має спрощувати життя на кухні, але на ділі створює додаткові незручності, коли скручується по краях, відходить від стінок форми та зміщується в момент розподілення тіста.
Виявляється, у цієї проблеми є просте рішення, яким кулінари користуються вже давно.
Пергамент зберігається та продається у згорнутому вигляді, тому "запам'ятовує" форму рулону. Навіть після того як аркуш розгорнули й спробували вкласти у форму, папір природним чином прагне повернутися до початкового стану.
Особливо гостро проблема проявляється під час випікання чізкейків, брауні або тортів у рознімних формах. Замість того щоб просто вилити тісто, доводиться боротися з аркушем, який відмовляється лежати рівно.
Як це виправити: лайфхак із водою
- Зімніть аркуш пергаментного паперу в щільну кульку.
- Зволожте його під проточною водою.
- Злегка віджміть зайву вологу руками.
- Розправте аркуш і вистіліть ним форму для випікання.
Після такої обробки папір стає помітно податливішим, без додаткових зусиль облягає кути й стінки форми та не зміщується під час випікання.
Не варто хвилюватися, що це зіпсує пергамент чи зашкодить тісту. Невелика кількість води на поверхні аркуша випаровується в перші хвилини нагрівання духовки й ніяк не впливає на процес випікання.
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