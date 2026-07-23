Там кормили, давали кров и лечили: как выглядел старинный дом в Днепре, который снесли ради новостроя

Здание просуществовало более 100 лет

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Сегодня по адресу улица Европейская, 14 в Днепре почти не напоминает о прошлом. Вместо старого дома, пережившего несколько эпох и назначений, здесь построили современное здание.

"Телеграф" рассказывает, каким было здание, в котором разное время функционировали столовая, гостиница и поликлиника.

Здание высотой в два с половиной этажа появилось в тогда еще Екатеринославе в 1890-х годах. Оно было выполнено из красного кирпича и сочетало в себе черты эклектики, характерной для городской застройки того времени. Изначально дом задумывался как столовая для бедных.

Здание столовой для бедных, а затем гостиницы и поликлиники в Днепре. Фото: oldcity.dp.ua

Со временем функции здания изменились. Его перепрофилировали в небольшой отель с удобствами, которые на тот момент считались современными. Постояльцы могли пользоваться горячей ванной, электричеством, телефоном, а также рассчитывать на отдельную комнату для прислуги. Но гостиница просуществовала всего около пяти лет. После этого здание национализировали.

В 1920-е годы здесь размещались правление еврейской общины и контора организации "Агро-Джойнт", которая оказывала помощь еврейским колхозам Екатеринославской губернии. Позднее дом использовался как коммунальное жилье.

Долгое время в здании работала поликлиника. Фото: dnepr.info

После Второй мировой войны дом восстановили, и он получил новое назначение. Здесь открылась поликлиника одной из местных больниц. Медицинское учреждение проработало в этих стенах не менее 60 лет.

Более десяти лет назад здание признали аварийным. Поликлинику перенесли, а сам дом остался пустовать. При этом он не успел превратиться в заброшенный объект с характерными для таких мест проблемами.

Старинное здание разобрали в 2024 году. Фото: dnepr.info

Как сообщал Dnepr.info в 2024 году, территорию оградили, а само здание оперативно разобрали. На его месте планировали возвести многофункциональный комплекс общественного и жилого назначения, который бы стал частью комплекса "Брама".

Житель Днепра Сергей Булавенко на своей странице в Facebook сравнил старое здание и новострой.

Старое и новое здания на улице Европейской в Днепре. Фото: Сергей Булавенко/Facebook

Ранее "Телеграф" публиковал старые фото пляжа на Монастырском острове в Днепре. Это место всегда пользовалось популярностью у желающих отдохнуть у реки.