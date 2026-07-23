Там годували, давали притулок і лікували: який вигляд мав старовинний будинок у Дніпрі, який знесли заради новобудови

Будівля проіснувала понад 100 років

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Сьогодні за адресою вулиця Європейська, 14 у Дніпрі майже не нагадує про минуле. Замість старого будинку, що пережив кілька епох і призначень, тут збудували сучасну будівлю.

"Телеграф" розповідає, якою була будівля, в якій у різний час функціонували їдальня, готель і поліклініка.

Будівля заввишки у два з половиною поверхи з’явилася в тодішньому ще Катеринославі у 1890-х роках. Вона була виконана з червоної цегли та поєднувала в собі риси еклектики, характерної для міської забудови того часу. Спочатку будинок замислювався як їдальня для бідних.

Будівля їдальні для бідних, а потім готелю та поліклініки у Дніпрі. Фото: oldcity.dp.ua

З часом функції будівлі змінилися. Її перепрофілювали на невеликий готель зі зручностями, які на той момент вважалися сучасними. Постояльці могли користуватися гарячою ванною, електрикою, телефоном, а також розраховувати на окрему кімнату для прислуги. Але готель проіснував лише близько п’яти років. Після цього будівлю націоналізували.

У 1920-ті роки тут розміщувалися правління єврейської громади та контора організації "Агро-Джойнт", яка надавала допомогу єврейським колгоспам Катеринославської губернії. Пізніше будинок використовували як комунальне житло.

Довгий час у будівлі працювала поліклініка. Фото: dnepr.info

Після Другої світової війни будинок відновили, і він отримав нове призначення. Тут відкрилася поліклініка однієї з місцевих лікарень. Медичний заклад працював у цих стінах щонайменше 60 років.

Понад десять років тому будівлю визнали аварійною. Поліклініку перенесли, а сам будинок залишився порожнім. Водночас він не встиг перетворитися на занедбаний об’єкт із характерними для таких місць проблемами.

Стародавню будівлю розібрали у 2024 році. Фото: dnepr.info

Як повідомляв Dnepr.info у 2024 році, територію огородили, а саму будівлю оперативно розібрали. На її місці планували звести багатофункціональний комплекс громадського та житлового призначення, який мав стати частиною комплексу "Брама".

Житель Дніпра Сергій Булавенко на своїй сторінці у Facebook порівняв стару будівлю та новобудову.

Старі та нові будівлі на вулиці Європейській у Дніпрі. Фото: Сергій Булавенко/Facebook

Раніше Телеграф публікував старі фото пляжу на Монастирському острові в Дніпрі. Це місце завжди користувалося популярністю у охочих відпочити біля річки.