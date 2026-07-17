Не покупайте дорогие освежители: это копеечное средство уберет запах из шкафа для обуви

Не нужно будет маскировать запах ароматизаторами

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Неприятный запах в шкафу для обуви может появиться даже в самом чистом доме, а обычные освежители часто лишь маскируют проблему на короткое время.

Однако избавиться от этой неприятности можно с помощью простого средства, которое у многих уже есть дома. Этот доступный способ помогает не только убрать запах, но и сражаться с одной из главных причин его появления, как написали в Super Express.

Речь идет о пищевой соде. Она не просто перебивает неприятный запах, а поглощает лишнюю влагу и помогает устранить причину появления аромата.

Для этого достаточно насыпать чуть-чуть соды в небольшую открытую емкость и поставить ее внутри шкафа. Средство нужно периодически менять — примерно раз в несколько дней, чтобы оно сохраняло эффективность.

Еще один способ – сделать небольшие тканевые мешочки с содой и положить их непосредственно в обувь. Особенно это актуально для спортивной обуви, которая часто накапливает больше влаги и запахов.

Обувь неприятно пахнет. Фото: Телеграф, сгенерированный ИИ

Специалисты также советуют не ставить в шкаф обувь сразу после ношения, если она еще влажная. Его лучше сначала просушить и проветрить. Если неприятный запах уже появился в самом шкафу, поможет очищение внутренних поверхностей раствором воды с уксусом или мягким моющим средством.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о простом способе избавиться от неприятного запаха обуви. Сапожник с многолетним опытом Николай Фокин поделился лайфхаком с использованием специальной стельки, которая помогает уменьшить появление запахов.