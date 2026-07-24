Каменських помітили із вагітним животиком: чи причетний до цього Потап (фото і відео)

В мережі говорять про 5-6 місяців

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Українська співачка Настя Каменських знову стала героїнею чуток про можливу вагітність. У мережі поширюють фото та відео, зроблені очевидцями в Юрмалі, де артистка нині перебуває під час фестивалю Лайми Вайкуле. На кадрах користувачі помітили округлий живіт співачки, що й стало приводом для нових припущень.

Фото та відео опублікував відомий блогер-пліткар Богдан Беспалов. Автор повідомлення припустив, що Каменських нібито може бути вже на "5-6 місяці" вагітності.

Настя Каменських у Юрмалі

Втім, сам Беспалов поставився до цієї інформації скептично. Він звернув увагу на те, що поява кадрів із Юрмали збіглася з виступом Насті Каменських на фестивалі, а також з анонсом нового релізу дуету Потапа і Насті. На його думку, чутки про вагітність можуть бути частиною піар-кампанії напередодні музичної прем’єри.

Жодних офіційних заяв щодо вагітності Настя Каменських наразі не робила. Тож інформація, що шириться мережею, залишається лише на рівні припущень.

Нагадаємо, що останнім часом увага до особистого життя Насті Каменських та Потапа знову посилилася. Після новини про розлучення несподівано стало відомо про возз’єднання дуету "Потап і Настя". Пара анонсувала новий спільний реліз, що й викликало хвилю обговорень у мережі.