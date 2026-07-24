Головне — встигнути подати заяву: як українцям позбутися боргів за комуналку

Не всі борги за житлово-комунальні послуги доведеться сплачувати повністю

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Багато українців вважають, що борги за комунальні послуги доведеться погашати за будь-яких обставин. Проте закон передбачає кілька ситуацій, коли суму заборгованості можна зменшити або навіть домогтися її списання. Головне — знати свої права і не гаяти часу.

Докладніше про те, як це зробити, розповість "Телеграф" із посиланням на портал "Стіна".

Коли можна не платити старий борг

Однією з головних підстав є строк позовної давності, який становить три роки. Це означає, що якщо постачальник комунальних послуг звернувся до суду із вимогою стягнути борг, який виник понад три роки тому, споживач має право просити суд застосувати строк позовної давності.

Водночас така норма не означає автоматичного списання боргу. Суд врахує її лише тоді, коли сам боржник заявить відповідне клопотання під час розгляду справи. Якщо цього не зробити, рішення можуть ухвалити на користь постачальника.

Варто пам'ятати, що строк позовної давності може почати відлік заново. Це відбувається, якщо людина визнає борг, наприклад сплатить його частину, попросить розстрочку або укладе договір про реструктуризацію.

Борги мають термін давності

Якщо ви довго не жили у квартирі

Українське законодавство також дозволяє вимагати перерахунок за окремі комунальні послуги, якщо людина була відсутня у житлі понад 30 днів і може це підтвердити документально.

Підставою можуть бути:

перебування за кордоном;

статус внутрішньо переміщеної особи;

лікування;

проходження військової служби;

інші документально підтверджені причини тривалої відсутності.

Для цього потрібно звернутися до постачальника послуг із заявою та документами, які підтверджують відсутність.

Однак такий механізм працює не для всіх платежів. Перерахунок зазвичай можливий лише щодо послуг, вартість яких залежить від кількості мешканців або фактичного користування, наприклад водопостачання чи вивезення сміття.

Натомість списати нарахування за опалення, управління будинком або послуги, що оплачуються за показниками лічильників, як правило, не вийде.

У деяких випадках без суду не обійтися

Що робити, якщо вже отримали позов

Якщо постачальник комунальних послуг подав до суду, затягувати не варто. Після отримання документів необхідно подати заяву про застосування строку позовної давності, якщо є підстави.

Навіть якщо рішення вже ухвалене без участі боржника, у деяких випадках можна просити суд поновити строк на його оскарження та посилатися на пропущений строк позовної давності.

Також існує інший спосіб вирішити проблему — укласти договір реструктуризації. У такому разі заборгованість можна виплачувати частинами за погодженим графіком, що допоможе уникнути додаткових штрафів і судових витрат.

Нагадаємо, як раніше розповідав "Телеграф", він зірвав пломбу на лічильнику газу та заплатить кругленьку суму: що вирішив суд.