Трендове повидло з кабачків зі смаком ківі: рецепт, який здивує (відео)
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Кабачків під кінець літа зазвичай в достатку, і не завжди зрозуміло, що з ними робити далі. Кулінари вигадали несподіваний спосіб переробки врожаю — повидло з кабачка з ноткою ківі, яке за смаком зовсім не нагадує звичайний овоч.
Рецептом поділилася блогерка _yulia_chumak у Instagram.
Як приготувати повидло з кабачків зі смаком ківі
Інгредієнти
- кабачки очищені — 2 кг
- цукор — 1 кг
- кислота лимонна — ½ чайної ложки
- желе сухе зі смаком ківі — 3 пачки
- насіння чіа — 1 столова ложка
Приготування
- Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками або натерти на тертці. Пересипати цукром і залишити на деякий час, щоб овоч пустив сік.
- Поставити кабачки на вогонь, довести до кипіння і варити близько 25 хвилин.
- Зняти з плити і подрібнити блендером до однорідної маси.
- Додати лимонну кислоту, сухе желе зі смаком ківі та насіння чіа, добре перемішати.
- Проварити ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні.
- Гаряче повидло розкласти по стерильних банях і одразу закатати кришками.
Повидло з кабачків підійде як начинка для млинців, оладок і вафель, а також як доповнення до ранкової каші. Також його можна використовувати і як прослойку для домашніх бісквітів.
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