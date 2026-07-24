Трендове повидло з кабачків зі смаком ківі: рецепт, який здивує (відео)

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Кабачків під кінець літа зазвичай в достатку, і не завжди зрозуміло, що з ними робити далі. Кулінари вигадали несподіваний спосіб переробки врожаю — повидло з кабачка з ноткою ківі, яке за смаком зовсім не нагадує звичайний овоч.

Рецептом поділилася блогерка _yulia_chumak у Instagram.

Як приготувати повидло з кабачків зі смаком ківі

Інгредієнти

кабачки очищені — 2 кг

цукор — 1 кг

кислота лимонна — ½ чайної ложки

желе сухе зі смаком ківі — 3 пачки

насіння чіа — 1 столова ложка

Приготування

Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками або натерти на тертці. Пересипати цукром і залишити на деякий час, щоб овоч пустив сік. Поставити кабачки на вогонь, довести до кипіння і варити близько 25 хвилин. Зняти з плити і подрібнити блендером до однорідної маси. Додати лимонну кислоту, сухе желе зі смаком ківі та насіння чіа, добре перемішати. Проварити ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні. Гаряче повидло розкласти по стерильних банях і одразу закатати кришками.

Повидло з кабачків підійде як начинка для млинців, оладок і вафель, а також як доповнення до ранкової каші. Також його можна використовувати і як прослойку для домашніх бісквітів.

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