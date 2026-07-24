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Трендове повидло з кабачків зі смаком ківі: рецепт, який здивує (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Варення з кабачків
Варення з кабачків. Фото Колаж "Телеграфу"

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Кабачків під кінець літа зазвичай в достатку, і не завжди зрозуміло, що з ними робити далі. Кулінари вигадали несподіваний спосіб переробки врожаю — повидло з кабачка з ноткою ківі, яке за смаком зовсім не нагадує звичайний овоч.

Рецептом поділилася блогерка _yulia_chumak у Instagram.

Як приготувати повидло з кабачків зі смаком ківі

Інгредієнти

  • кабачки очищені — 2 кг
  • цукор — 1 кг
  • кислота лимонна — ½ чайної ложки
  • желе сухе зі смаком ківі — 3 пачки
  • насіння чіа — 1 столова ложка

Приготування

  1. Кабачки очистити від шкірки та насіння, нарізати невеликими шматочками або натерти на тертці. Пересипати цукром і залишити на деякий час, щоб овоч пустив сік.
  2. Поставити кабачки на вогонь, довести до кипіння і варити близько 25 хвилин.
  3. Зняти з плити і подрібнити блендером до однорідної маси.
  4. Додати лимонну кислоту, сухе желе зі смаком ківі та насіння чіа, добре перемішати.
  5. Проварити ще приблизно 5 хвилин на середньому вогні.
  6. Гаряче повидло розкласти по стерильних банях і одразу закатати кришками.

Повидло з кабачків підійде як начинка для млинців, оладок і вафель, а також як доповнення до ранкової каші. Також його можна використовувати і як прослойку для домашніх бісквітів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати баклажани, які на смак нагадують гриби.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Ківі #Варення #Повидло