Прощайте, двуспальные кровати: эта мебель экономит место

Тренды, которые не отнимают драгоценные метры

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В небольших квартирах большая двуспальная кровать часто становится проблемой – она занимает почти все пространство и оставляет мало места для хранения вещей. Поэтому все больше людей ищут более компактные варианты, позволяющие сделать спальню удобной, современной и функциональной.

Дизайнеры интерьера из Dnevno отмечают, что правильный выбор спального места может полностью сменить даже маленькую комнату. Вместо массивных кроватей с большими изголовьями и тумбами чаще выбирают практические решения, которые помогают экономить площадь.

Кровать на подиуме вместо классической конструкции

Одним из популярных вариантов стала установка матраса на низкий подиум. Такой дизайн не только выглядит современно, но и создает ощущение более просторной комнаты. Кроме того, в подиум можно встроить большие ящики для хранения постельного белья, одежды или других вещей.

В то же время специалисты советуют не класть матрас прямо на пол. Из-за отсутствия вентиляции под ним может скапливаться влага, появляться неприятный запах или даже плесень. Поэтому важно обеспечить циркуляцию воздуха и регулярно проветривать место под матрасом.

Кровать на подиуме позволяет еще хранить вещи под ней

Диван-кровать для маленьких комнат

Еще один вариант для тех, кто использует спальню как рабочее пространство или гостиную, – качественный диван, раскладывающийся в кровать. Днем он не занимает много места, а вечером превращается в полноценное спальное место.

Однако эксперты советуют обращать внимание на ровную поверхность для сна. Диваны с сильными стыками или слишком мягким основанием могут быть неудобными для ежедневного использования.

Диван-кровать становится выбором для малых квартир

Кровать, которая прячется в шкаф

Для очень маленьких квартир популярности набирают раскладные кровати, которые днем можно приподнять и спрятать в специальный шкаф. Такое решение позволяет освободить почти всю комнату и особенно подходит для квартир-студий.

Также люди все чаще обращают внимание на футоны – складные матрасы, которые после сна можно убрать в шкаф или специальную нишу.

Кровать в шкафу возвращает пространство комнате

Несмотря на то, что компактные варианты не всегда дешевле обычных кроватей, они помогают лучше организовать пространство. Главное, по словам дизайнеров, — не экономить на качестве матраса, ведь именно от него в наибольшей степени зависят комфорт и здоровый сон.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что пружинные матрасы постепенно теряют популярность. Им на смену приходят более современные варианты, которые обеспечивают больший комфорт, поддержку тела и лучше подстраиваются под потребности во время сна.