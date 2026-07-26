Прощавайте, двоспальні ліжка: ці меблі економлять місце

Тренди, які не забирають дорогоцінні метри

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У невеликих квартирах велике двоспальне ліжко часто стає проблемою — воно займає майже весь простір і залишає мало місця для зберігання речей. Тому дедалі більше людей шукають компактніші варіанти, які дозволяють зробити спальню зручною, сучасною та функціональною.

Дизайнери інтер’єру з Dnevno зазначають, що правильний вибір спального місця може повністю змінити навіть маленьку кімнату. Замість масивних ліжок із великими узголів’ями та тумбами, частіше обирають практичні рішення, які допомагають економити площу.

Ліжко на подіумі замість класичної конструкції

Одним із популярних варіантів стало встановлення матраца на низький подіум. Такий дизайн не лише має сучасний вигляд, а й створює відчуття більш просторої кімнати. Крім того, у подіум можна вбудувати великі шухляди для зберігання постільної білизни, одягу чи інших речей.

Водночас фахівці радять не класти матрац просто на підлогу. Через відсутність вентиляції під ним може накопичуватися волога, з’являтися неприємний запах або навіть пліснява. Тому важливо забезпечити циркуляцію повітря та регулярно провітрювати місце під матрацом.

Ліжко на подіумі дозволяє ще зберігати речі під ним

Диван-ліжко для маленьких кімнат

Ще один варіант для тих, хто використовує спальню як робочий простір або вітальню, — якісний диван, який розкладається в ліжко. Вдень він не займає багато місця, а ввечері перетворюється на повноцінне спальне місце.

Однак експерти радять звертати увагу на рівну поверхню для сну. Дивани з сильними стиками або надто м’якою основою можуть бути незручними для щоденного використання.

Диван-ліжко стає вибором для малих квартир

Ліжко, яке ховається у шафу

Для дуже маленьких квартир популярності набирають розкладні ліжка, які вдень можна підняти та сховати у спеціальну шафу. Таке рішення дозволяє звільнити майже всю кімнату та особливо підходить для квартир-студій.

Також люди все частіше звертають увагу на футони — складні матраци, які після сну можна прибрати у шафу або спеціальну нішу.

Ліжко у шафі повертає простір кімнаті

Попри те, що компактні варіанти не завжди дешевші за звичайні ліжка, вони допомагають краще організувати простір. Головне, за словами дизайнерів, — не економити на якості матраца, адже саме від нього найбільше залежить комфорт і здоровий сон.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що пружинні матраци поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходять сучасніші варіанти, які забезпечують більший комфорт, підтримку тіла та краще підлаштовуються під потреби під час сну.