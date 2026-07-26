У коробочки сока есть скрытая функция, о которой знают не все: особенно она пригодится родителям

Зачем на коробке сока два треугольных "ушка"

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На картонных упаковках сока по бокам есть два небольших треугольных клапана. Многие люди никогда не задумывались, зачем они там нужны.

О неожиданной и практичной функции этих "ушек" написала пользовательница соцсети X @kylanxx155.

Форма этих клапанов связана с тем, как складывается картон при производстве коробки. Но на этом их роль не заканчивается. У треугольников есть и вполне рабочая, практичная функция, о которой знают немногие. Особенно полезной она окажется для родителей маленьких детей, которые хоть раз пытались напоить ребенка соком в дороге и в итоге отстирывали пятна с одежды.

Если поднять оба клапана вверх, у коробочки появятся импровизированные ручки, за которые ее удобно держать во время питья. В таком случае коробка не сжимается пальцами, а значит, риск, что сок брызнет через трубочку или выплеснется через открытый уголок, заметно снижается.

Именно поэтому некоторые родители интуитивно превращают эти клапаны в самодельные ручки. Ребенок не может смять коробку в кулаке, если он держит ее именно за уголки, а не за корпус.

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