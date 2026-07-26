Если посылку уничтожил российский удар: в "Новой почте" сказали, что будет с предоплатой и "наложкой"

Клиентам рассказали, какие факторы учитывают при рассмотрении обращений

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Россия регулярно бьет по терминалам "Новой почты" и в случае, если клиент столкнется с потерей своей посылки, оплаченной частично или оформленой наложенным платежом, в компании готовы рассмотреть обращение клиента определить возможность компенсации.

Так, на фоне скандала с российским Wildberries, который отказался компенсировать клиентам стоимость потерянных товаров, "Новая почта" в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала, как работает механизм возмещения в случае утраты отправления. Журналист нашего издания столкнулся с тем, что его посылка была уничтожена из-за атаки России, и поинтересовался, как будет проходить процесс.

В компании сказали, что компенсация будет зависеть от того, что именно было указано при отправке посылки: какая была ее стоимость, была ли объявлена ценность и на каких условиях ее отправляли.

Статус отслеживания заказа НП. Скриншот: "Телеграф"

Специалисты анализируют информацию о посылке и принимают решение в соответствии с правилами предоставления услуг Новой почты и действующим законодательством Украины.

"Каждое обращение анализируется индивидуально в соответствии с правилами предоставления услуг Новой почты и действующим законодательством Украины", — говорится в сообщении.

Wildberries в России не компенсирует ущерб

Начиная с 18 июля, Украина атаковала хабы Wildberries в 9 городах – один из них находился в оккупированном Крыму. На сегодня в России осталось около 25–27 ключевых распределительных центров, которые впервые могут стать целями украинских военных в ближайшее время.

В результате атак множество посылок были уничтожены, а компания тем временем обновила договор оферты. Теперь маркетплейс возвращает компенсации за товары, повреждённые в результате атак беспилотников.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько вернет "Новая почта", если посылку уничтожила вражеская ракета.