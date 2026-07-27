Какой кусок дает больше мяса и меньше отходов – бедро или верхняя часть тушки

Одна деталь при выборе мяса может сэкономить деньги

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Многие покупатели годами берут в магазине бедро или верхнюю часть тушки, даже не задумываясь, что между ними есть существенная разница. Оба куска выглядят похожими, но один из них может оказаться более выгодным.

Специалисты из LosAndes 142 советуют обращать внимание не только на цену, но и форму куска, количество отходов и то, для какого блюда покупается мясо.

Чем особенно бедро

Бедро вырезают из внутренней части задней ноги животного. Оно имеет равномерную структуру, содержит мало жира и практически не имеет жестких прожилок после правильной обработки.

Благодаря своей форме этот кусок легко нарезать на большие и одинаковые по толщине стейки. Это особенно удобно, если нужно приготовить много отбивных одновременно – они прожарятся равномерно.

Кроме панированных отбивных, бедро хорошо подходит для тонких стейков, рулетов с начинкой и других блюд.

Бедро говяжье. Фото: Мястория

Чем отличается верхняя часть тушки

Верхнюю часть тушки также вырезают из задней ноги, но она имеет другое строение. Это мясо очень нежное, хотя его структура менее однородна.

По этой причине стейки могут получаться разного размера, поэтому они не всегда готовятся одинаково быстро.

Тем не менее верхняя часть тушки также считается хорошим выбором для отбивных, особенно если главное — мягкость мяса.

Верхняя часть говядины. Фото: carneargentina

Что лучше выбрать

Если нужны большие, одинаковые куски для панировки, практичнее покупать бедро. Оно дает больше готового продукта и меньше отходов.

Если важнее максимально нежная текстура, можно выбрать верхнюю часть тушки, даже если куски будут менее ровными.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему размораживать мясо под струей воды – это слив денег.