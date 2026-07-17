Молотки для отбивания мяса уходят в прошлое? Вот чем их заменяют

У этого куланирного инструмента есть аналог

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Отбивная то и дело получается рваной, будто ее не отбивали, а рвали руками, а на сковороде она и вовсе разваливается на волокна. Это можно списать на качество мяса, хотя дело почти всегда в том, какой стороной кухонного молотка пользуются во время приготовления.

Об этой особенности рассказало издание The Takeout.

Почему отбивная получается неровной

Кухонный молоток может быть круглым, овальным или квадратным. Но его форма ни при чем. Главное — это рабочие поверхности. У большинства молотков две разные стороны: одна с рельефным, сетчатым рисунком, вторая — гладкая или с едва заметными полосками. И у каждой из них свое назначение.

Проблема возникает тогда, когда нежное куриное филе отбивают именно рифленой стороной. Она предназначена для жестких кусков, а волокна деликатных продуктов рвутся неравномерно, кусок теряет форму и может развалиться уже во время жарки.

Как выбрать нужную сторону молотка

Рифленая, "агрессивная" сторона подходит только для по-настоящему жесткого мяса — например, для говядины, которую нужно основательно размягчить. А вот для свинины и, тем более, для курицы стоит брать гладкую или слегка ребристую сторону.

Тендерайзер для мяса. Фото из открытых источников

Чем заменить молоток

Если отбивать мясо не требуется, а нужно просто сделать жесткий кусок мягче, можно использовать тендерайзер. Главное его отличие от молотка в том, что его поверхность состоит из иголок. Этот прибор часто используют в супермаркетах и мясных магазинах для подготовки стейков на продажу.