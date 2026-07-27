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Один более густой, другой имеет больше "начинки": в чем разница между йогуртами "Галичина" и "Лактонія"

Автор
Марина Бондаренко
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Чем отличаются йогурты "Лактонія" и "Галичина"
Чем отличаются йогурты "Лактонія" и "Галичина". Фото Коллаж "Телеграфа"

Один из этих кисломолочных продуктов имеет более натуральный состав

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На первый взгляд, большинство йогуртов на полках магазинов почти не отличаются друг от друга. Однако за схожей упаковкой могут скрываться совершенно разные ингредиенты, молочное основание и дополнительные компоненты.

"Телеграф" сравнил два популярных йогурта со злаками, чтобы выяснить, чем они отличаются.

Для сравнения была выбрана продукция от "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" йогурт 2.2% со злаками. На первый взгляд, продукты схожи: оба имеют злаковый наполнитель и молочную основу. Однако их состав имеет несколько заметных отличий.

Чем отличаются "Лактонія" и "Галичина":

"Лактонія" 1,5% отруби-злаки

  • производится на основе обезжиренного или восстановленного молока;
  • содержит пшеничные и ржаные отруби, хлопья овса, пшеницы, ячменя и ржи;
  • в составе имеется лактулоза, которая добавляется к злаковому наполнителю;
  • имеет ароматизаторы бисквита и печенья, а также стабилизатор каррагенана.

"Галичина" злаки 2,2%

  • содержит цельное и обезжиренное молоко;
  • в составе есть смесь зерновых хлопьев, а также натуральный мед;
  • имеет более густую молочную основу благодаря большей жирности;
  • содержит стабилизирующую систему с желатином, пектином и модифицированным крахмалом.
Состав йогуртов "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" 2.2% со злаками
В составе йогуртов "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" 2.2% со злаками. Фото: Телеграф

Таким образом, оба йогурта имеют свои особенности. "Лактонія" больше акцентирует внимание на злаках и отрубях, а "Галичина" имеет более насыщенное молочное основание и кремовую текстуру.

Однако более натуральной является молочная линия "Галичина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое молоко лучше — "Яготинське" или "ПростоНаше".

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#Продукты #Состав #Йогурт #Сравнение