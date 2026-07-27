Один более густой, другой имеет больше "начинки": в чем разница между йогуртами "Галичина" и "Лактонія"
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Один из этих кисломолочных продуктов имеет более натуральный состав
На первый взгляд, большинство йогуртов на полках магазинов почти не отличаются друг от друга. Однако за схожей упаковкой могут скрываться совершенно разные ингредиенты, молочное основание и дополнительные компоненты.
"Телеграф" сравнил два популярных йогурта со злаками, чтобы выяснить, чем они отличаются.
Для сравнения была выбрана продукция от "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" йогурт 2.2% со злаками. На первый взгляд, продукты схожи: оба имеют злаковый наполнитель и молочную основу. Однако их состав имеет несколько заметных отличий.
Чем отличаются "Лактонія" и "Галичина":
"Лактонія" 1,5% отруби-злаки
- производится на основе обезжиренного или восстановленного молока;
- содержит пшеничные и ржаные отруби, хлопья овса, пшеницы, ячменя и ржи;
- в составе имеется лактулоза, которая добавляется к злаковому наполнителю;
- имеет ароматизаторы бисквита и печенья, а также стабилизатор каррагенана.
"Галичина" злаки 2,2%
- содержит цельное и обезжиренное молоко;
- в составе есть смесь зерновых хлопьев, а также натуральный мед;
- имеет более густую молочную основу благодаря большей жирности;
- содержит стабилизирующую систему с желатином, пектином и модифицированным крахмалом.
Таким образом, оба йогурта имеют свои особенности. "Лактонія" больше акцентирует внимание на злаках и отрубях, а "Галичина" имеет более насыщенное молочное основание и кремовую текстуру.
Однако более натуральной является молочная линия "Галичина".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое молоко лучше — "Яготинське" или "ПростоНаше".