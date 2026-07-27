Один более густой, другой имеет больше "начинки": в чем разница между йогуртами "Галичина" и "Лактонія"

Один из этих кисломолочных продуктов имеет более натуральный состав

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На первый взгляд, большинство йогуртов на полках магазинов почти не отличаются друг от друга. Однако за схожей упаковкой могут скрываться совершенно разные ингредиенты, молочное основание и дополнительные компоненты.

"Телеграф" сравнил два популярных йогурта со злаками, чтобы выяснить, чем они отличаются.

Для сравнения была выбрана продукция от "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" йогурт 2.2% со злаками. На первый взгляд, продукты схожи: оба имеют злаковый наполнитель и молочную основу. Однако их состав имеет несколько заметных отличий.

Чем отличаются "Лактонія" и "Галичина":

"Лактонія" 1,5% отруби-злаки

производится на основе обезжиренного или восстановленного молока;

содержит пшеничные и ржаные отруби, хлопья овса, пшеницы, ячменя и ржи;

в составе имеется лактулоза, которая добавляется к злаковому наполнителю;

имеет ароматизаторы бисквита и печенья, а также стабилизатор каррагенана.

"Галичина" злаки 2,2%

содержит цельное и обезжиренное молоко;

в составе есть смесь зерновых хлопьев, а также натуральный мед;

имеет более густую молочную основу благодаря большей жирности;

содержит стабилизирующую систему с желатином, пектином и модифицированным крахмалом.

В составе йогуртов "Лактонія" йогурт 1.5% с отрубями-злаками и "Галичина" 2.2% со злаками. Фото: Телеграф

Таким образом, оба йогурта имеют свои особенности. "Лактонія" больше акцентирует внимание на злаках и отрубях, а "Галичина" имеет более насыщенное молочное основание и кремовую текстуру.

Однако более натуральной является молочная линия "Галичина".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое молоко лучше — "Яготинське" или "ПростоНаше".