Один густіший, інший - має більше "начинки": у чому різниця між йогуртами "Галичина" та "Лактонія"

Один з цих кисломолочних продуктів має більш натуральний склад

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На перший погляд, більшість йогуртів на полицях магазинів майже не відрізняються один від одного. Проте за схожою упаковкою можуть ховатися зовсім різні інгредієнти, молочна основа та додаткові компоненти.

"Телеграф" порівняв два популярні йогурти зі злаками, щоб з'ясувати, чим вони відрізняються.

Для порівняння було обрано продукцію від "Лактонія" йогурт 1.5% з висівками-злаками та "Галичина" йогурт 2.2% зі злаками. На перший погляд, продукти схожі: обидва мають злаковий наповнювач і молочну основу. Однак їхній склад має кілька помітних відмінностей.

Чим відрізняються "Лактонія" та "Галичина":

"Лактонія" 1,5% висівки-злаки

виготовляється на основі знежиреного або відновленого молока;

містить пшеничні та житні висівки, пластівці вівса, пшениці, ячменю і жита;

у складі є лактулоза, яка додається до злакового наповнювача;

має ароматизатори бісквіту та печива, а також стабілізатор карагенан.

"Галичина" злаки 2,2%

містить незбиране та знежирене молоко;

у складі є суміш зернових пластівців, а також натуральний мед;

має густішу молочну основу завдяки більшій жирності;

містить стабілізуючу систему з желатином, пектином і модифікованим крохмалем.

Що є в складі йогуртів "Лактонія" йогурт 1.5% з висівками-злаками та "Галичина" йогурт 2.2% зі злаками. Фото: Телеграф

Таким чином, обидва йогурти мають свої особливості. "Лактонія" більше акцентує увагу на злаках і висівках, а "Галичина" має більш насичену молочну основу та кремову текстуру.

Однак більш натуральним є молочна лінія "Галичина".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке молоко краще — "Яготинське" чи "ПростоНаше".