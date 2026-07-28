Старая терка снова станет острой: поможет копеечная вещь (видео)

Кухонная терка относится к тем вещам, которыми мы пользуемся ежедневно, но вспоминаем о них только тогда, когда они перестают нормально работать.

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С течением времени острые края металлических отверстий затупляются, и привычный кухонный инструмент уже не натирает овощи, сыр или другие продукты так легко, как раньше. Однако выбрасывать старую терку спешить не стоит.

Вернуть ей былую остроту можно с помощью обыкновенной алюминиевой фольги. Это простой и дешевый способ, для которого не требуются специальные устройства или навыки. Достаточно взять кусок пищевой фольги, сложить его в несколько слоев, чтобы он стал плотнее, а затем провести по рабочей поверхности терки. Движения должны напоминать процесс натирания продукта вперед и назад, с легким нажимом. Об этом говорится на TikTok-странице "viktoria_food0".

Продолжать процедуру нужно несколько минут, периодически проверяя результат. По такому принципу можно обработать разные участки терки, уделяя особое внимание тем, которые потеряли остроту больше всего. Затем инструмент следует тщательно промыть теплой водой с моющим средством, чтобы удалить возможные остатки металла и загрязнения.

Впрочем, фольга – не единственный домашний способ, который используют для восстановления остроты терки. Некоторые хозяйки советуют воспользоваться шершавым дном керамической чашки. Для этого терку переворачивают, фиксируют на столе и несколько раз осторожно производят рабочей поверхностью по керамике. Еще один вариант — мелкозернистая наждачная бумага, которой можно обработать края отверстий.

В то же время, с такими методами нужно быть осторожными. Терка имеет острые металлические края, поэтому при любых манипуляциях важно надежно ее зафиксировать и не работать голыми руками в непосредственной близости к лезвиям. Если же металл сильно поврежден, деформирован или покрыт ржавчиной, безопаснее заменить кухонный инструмент новым.

Чтобы терка дольше оставалась острой, за ней также нужно правильно ухаживать. Лучше мыть ее сразу после использования, не позволяя остаткам пищи засыхать между лезвиями. После мытья инструмент следует тщательно вытереть досуха, ведь постоянный контакт с влагой может привести к появлению ржавчины.

Поэтому, прежде чем отправляться в магазин за новой теркой, можно попробовать простой домашний трюк. Обычный кусок фольги, который наверняка найдется на кухне, способен помочь вернуть затупленному остроту инструменту. Но стоит помнить: такой способ не заменит профессиональной заточки и не спасет терку, если ее лезвия серьезно повреждены.