Стара терка знову стане гострою: допоможе копійчана річ (відео)

Кухонна тертка належить до тих речей, якими ми користуємося чи не щодня, але згадуємо про них лише тоді, коли вони перестають нормально працювати.

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З часом гострі краї металевих отворів затуплюються, і звичний кухонний інструмент уже не натирає овочі, сир чи інші продукти так легко, як раніше. Однак викидати стару тертку поспішати не варто.

Повернути їй колишню гостроту можна за допомогою звичайної алюмінієвої фольги. Це простий і дешевий спосіб, для якого не потрібні спеціальні пристрої чи навички. Достатньо взяти шматок харчової фольги, скласти його в кілька шарів, щоб він став щільнішим, а потім провести ним по робочій поверхні тертки. Рухи мають нагадувати процес натирання продукту — вперед і назад, із легким натиском. Про це йдеться на TikTok-сторінці "viktoria_food0".

Продовжувати процедуру потрібно кілька хвилин, періодично перевіряючи результат. За таким принципом можна обробити різні ділянки тертки, приділяючи особливу увагу тим, які втратили гостроту найбільше. Після цього інструмент варто ретельно промити теплою водою з мийним засобом, щоб видалити можливі залишки металу та забруднення.

Втім, фольга — не єдиний домашній спосіб, який використовують для відновлення гостроти тертки. Деякі господині радять скористатися шорстким дном керамічної чашки. Для цього тертку перевертають, фіксують на столі й кілька разів обережно проводять робочою поверхнею по кераміці. Ще один варіант — дрібнозернистий наждачний папір, яким можна обробити краї отворів.

Водночас із такими методами потрібно бути обережними. Тертка має гострі металеві краї, тому під час будь-яких маніпуляцій важливо надійно її зафіксувати та не працювати голими руками в безпосередній близькості до лез. Якщо ж метал сильно пошкоджений, деформований або вкритий іржею, безпечніше замінити кухонний інструмент на новий.

Щоб тертка довше залишалася гострою, за нею також потрібно правильно доглядати. Найкраще мити її одразу після використання, не дозволяючи залишкам їжі засихати між лезами. Після миття інструмент варто ретельно витерти насухо, адже постійний контакт із вологою може призвести до появи іржі.

Тож перш ніж вирушати до магазину за новою терткою, можна спробувати простий домашній трюк. Звичайний шматок фольги, який напевно знайдеться на кухні, здатен допомогти повернути затупленому інструменту гостроту. Але варто пам'ятати: такий спосіб не замінить професійного заточування і не врятує тертку, якщо її леза серйозно пошкоджені.