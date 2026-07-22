Ручки вверх или вниз? Многие закладывают ложки и ножи в посудомойку неправильно

Некоторую посуду лучше мыть только вручную

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Загрузка посуды в посудомоечную машину кажется простой, но многие делают это совершенно по-разному. Оказывается, расположение приборов и утвари может влиять на эффективность мытья и безопасность при разгрузке техники.

Об этом пишет Kobieta gazeta. По словам экспертов, несколько простых правил могут сделать посуду чище, а некоторые аксессуары прослужат гораздо дольше.

Ножи требуют иного расположения, чем вилки и ложки. Это может улучшить результаты мытья. Лучше всего класть ножи в корзину лезвиями вниз, а вилки и ложки — ручками вниз. Такое расположение облегчает тщательную очистку столовых приборов и снижает риск порезов при извлечении их из посудомоечной машины.

Важно: острые, высококачественные ножи следует мыть вручную, так как высокие температуры и моющие средства могут привести к более быстрому затуплению лезвий.

Вилки и ложки

Деревянную и бамбуковую посуду не следует мыть в посудомоечной машине, так как она может треснуть, деформироваться и впитать влагу. То же самое относится к хрустальным бокалам, хрупкой стеклянной посуде с украшениями и позолоченной посуде, которая может потускнеть или потерять свои декоративные элементы. Также следует проявлять осторожность со сковородами и кастрюлями с покрытиями, которые нельзя мыть в посудомоечной машине. Следует избегать предметов из меди, чугуна и некоторых видов керамики, так как они могут изменить цвет, подвергнуться коррозии или иным образом повредиться. Термосы лучше мыть вручную, чтобы избежать повреждения изоляции, которая отвечает за поддерживание температуры.

Используйте в посудомоечной машине моющие средства, предназначенные только для этого типа техники.

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