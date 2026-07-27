Это делает ваш дом "приманкой" для комаров: один секрет отвоюет жилье у кровососов

Многие люди стараются удалять стоячую воду и регулярно ухаживают за своими садами, но это не помогает

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Бывает так, что на одном участке невозможно выйти на улицу из-за назойливых комаров, пока соседский двор остается относительно спокойным. Причиной этому могут быть растения, которые буквально приманивают этих насекомых к определенным домам.

Об этом пишет Dnevno. Эксперты объясняют, комаров часто привлекают не сами растения, а условия, которые они создают. Густая растительность, тень, влажность и плохая циркуляция воздуха — идеальные места для взрослых комаров, чтобы прятаться от солнца днем ​​и выходить вечером на охоту.

Какие растения создают укрытия для комаров?

Бамбук : разрастается плотной стеной, удерживает влагу, а в его полых стеблях часто застаивается дождевая вода.

: разрастается плотной стеной, удерживает влагу, а в его полых стеблях часто застаивается дождевая вода. Высокие декоративные травы (пампасная трава, тростник): блокируют движение воздуха, сохраняя прохладу и сырость внутри куста.

(пампасная трава, тростник): блокируют движение воздуха, сохраняя прохладу и сырость внутри куста. Растения-накопители (бромелии, канны): задерживают воду прямо в листьях, создавая идеальную среду для личинок.

(бромелии, канны): задерживают воду прямо в листьях, создавая идеальную среду для личинок. Густые кустарники (самшит, тис, бирючина): образуют влажные "карманы" без циркуляции воздуха.

(самшит, тис, бирючина): образуют влажные "карманы" без циркуляции воздуха. Плющ: задерживает влагу на стенах и заборах, а также скрывает мелкие лужи и забитые водостоки.

Эксперты подчеркивают, что большинство этих растений не нужно удалять из сада. Гораздо важнее регулярно обрезать их, прореживать и предотвращать скопление воды и отходов вокруг них. Если за растениями правильно ухаживать, обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха и не задерживать влагу, двор станет значительно менее привлекательным для комаров, а летние вечера на террасе будут намного приятнее.

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