Це робить ваш дім "приманкою" для комарів: один секрет відвоює житло у кровопивців

Багато людей намагаються видаляти стоячу воду і регулярно доглядають свої сади, але це не допомагає

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Буває так, що на одній ділянці неможливо вийти на вулицю через настирливих комарів, доки сусідське подвір’я залишається відносно спокійним. Причиною цього можуть бути рослини, які буквально заманюють цих комах до певних будинків.

Про це пише Dnevno. Експерти пояснюють, що комарів часто приваблюють не самі рослини, а умови, які вони створюють. Густа рослинність, тінь, вологість та погана циркуляція повітря — ідеальні місця для дорослих комарів, щоб ховатися від сонця вдень і виходити ввечері на полювання.

Які рослини створюють укриття для комарів?

Бамбук : розростається щільною стіною, утримує вологу, а в його порожнистих стеблах часто застоюється дощова вода.

: розростається щільною стіною, утримує вологу, а в його порожнистих стеблах часто застоюється дощова вода. Високі декоративні трави (пампасна трава, очерет): блокують рух повітря, зберігаючи прохолоду та вогкість усередині куща.

(пампасна трава, очерет): блокують рух повітря, зберігаючи прохолоду та вогкість усередині куща. Рослини-накопичувачі (бромелії, канни): затримують воду прямо в листі, створюючи ідеальне середовище для личинок.

(бромелії, канни): затримують воду прямо в листі, створюючи ідеальне середовище для личинок. Густі чагарники (самшит, тис, бірючина): утворюють вологі "кишені" без циркуляції повітря.

(самшит, тис, бірючина): утворюють вологі "кишені" без циркуляції повітря. Плющ: затримує вологу на стінах та парканах, а також приховує дрібні калюжі та забиті водостоки.

Експерти наголошують, що більшість цих рослин не потрібно видаляти із саду. Набагато важливіше регулярно обрізати їх, проріджувати та запобігати скупченню води та відходів навколо них. Якщо рослини правильно доглядати, забезпечувати хорошу циркуляцію повітря і не затримувати вологу, двір стане значно менш привабливим для комарів, а літні вечори на терасі будуть набагато приємнішими.

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