Бутылка в бачке унитаза: действительно ли этот лайфхак экономит воду

Пластиковая бутылка в бачке унитаза уменьшает его объем

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На фоне роста коммунальных тарифов на воду многие вспоминают старый способ экономии — поставить в бачок унитаза пластиковую бутылку с водой. Метод настолько прост, что не требует ни ремонта, ни вызова сантехника, ни новой техники, и именно поэтому остается таким популярным.

Оказывается, эффект от этого лайфхака сильно зависит от конкретной модели унитаза. В одном случае экономия будет заметной, а в другом — может привести к обратному эффекту, отмечает польский портал Wprost Dom.

Как работает лайфхак с бутылкой в бачке унитаза

Полная бутылка занимает часть объема бачка. Поэтому при наполнении внутрь заходит меньше воды. Как следствие, во время смыва расходуется меньше воды, чем раньше.

В старых бачках расходуется до 13 литров воды за раз. Если уменьшить в них объем воды, экономия будет действительно заметной.

В то же время многие новые унитазы и без того расходуют всего 3-6 литров на смыв, так как производители изначально рассчитывают этот объем для эффективного удаления отходов. Если ограничить количество воды еще сильнее, смыв может стать менее эффективным, и тогда придется нажимать на кнопку дважды. В этом случае вся экономия попросту исчезает.

На что обратить внимание, прежде чем ставить бутылку в бачок

Сантехники советуют начинать с небольшой емкости 0,5-1 литр и несколько дней понаблюдать за результатом. Также важно учесть, что переплата за воду в доме чаще связана не с объемом смываемой воды, а с незаметными протечками. Даже небольшая течь в унитазе способна ежедневно расходовать большое количество воды впустую.

Поэтому прежде чем экспериментировать с бачком, стоит проверить:

герметичность клапанов и уплотнений;

работу механизма смыва;

состояние водопроводных соединений;

наличие аэраторов на кранах.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как двухрежимный слив на современных унитазах помогает экономить на коммунальных платежах.