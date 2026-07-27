Бутылка в бачке унитаза: действительно ли этот лайфхак экономит воду
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Пластиковая бутылка в бачке унитаза уменьшает его объем
На фоне роста коммунальных тарифов на воду многие вспоминают старый способ экономии — поставить в бачок унитаза пластиковую бутылку с водой. Метод настолько прост, что не требует ни ремонта, ни вызова сантехника, ни новой техники, и именно поэтому остается таким популярным.
Оказывается, эффект от этого лайфхака сильно зависит от конкретной модели унитаза. В одном случае экономия будет заметной, а в другом — может привести к обратному эффекту, отмечает польский портал Wprost Dom.
Как работает лайфхак с бутылкой в бачке унитаза
Полная бутылка занимает часть объема бачка. Поэтому при наполнении внутрь заходит меньше воды. Как следствие, во время смыва расходуется меньше воды, чем раньше.
В старых бачках расходуется до 13 литров воды за раз. Если уменьшить в них объем воды, экономия будет действительно заметной.
В то же время многие новые унитазы и без того расходуют всего 3-6 литров на смыв, так как производители изначально рассчитывают этот объем для эффективного удаления отходов. Если ограничить количество воды еще сильнее, смыв может стать менее эффективным, и тогда придется нажимать на кнопку дважды. В этом случае вся экономия попросту исчезает.
На что обратить внимание, прежде чем ставить бутылку в бачок
Сантехники советуют начинать с небольшой емкости 0,5-1 литр и несколько дней понаблюдать за результатом. Также важно учесть, что переплата за воду в доме чаще связана не с объемом смываемой воды, а с незаметными протечками. Даже небольшая течь в унитазе способна ежедневно расходовать большое количество воды впустую.
Поэтому прежде чем экспериментировать с бачком, стоит проверить:
- герметичность клапанов и уплотнений;
- работу механизма смыва;
- состояние водопроводных соединений;
- наличие аэраторов на кранах.
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