Наши бабушки такого не знали: как идеально почистить кукурузу без труда (видео)

Благодаря этому методу чистить кукурузу становится легче в разы

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Кукуруза является любимым лакомством, наверное, всех людей в мире, но чистить ее не всем нравится. Однако есть один простой и действенный лайфхак, которым пользуются американские хозяйки.

Для этого требуется только острый нож и немного времени. Об этом рассказала пользовательница соцсети Instagram.

Девушка объяснила, что случайно наткнулась на этот метод в ТикТок. Она взяла нож и отрезала основание початка кукурузы, после чего шелуха зналась с него как перчатка с руки.

"Один из лучших лайфхаков на лето", — говорится в сообщении.

Из видео видно, что после такого метода чистки остается много шелухи с початков кукурузы. Однако ее не следует сразу выбрасывать.

Как использовать шелуху с кукурузы?

Как сообщал "Телеграф", пока кукуруза растет, шелуха служит защитным покрытием для зерен. А после созревания она станет полезным элементом для сбалансирования микроэлементной базы в компосте. К углероду, содержащемуся в сухих листьях и измельченной древесине, она добавляет азот. Кстати, в компост можно добавлять не только шелуху, но и початки, содержащие также необходимые микроэлементы.

Кукурузные кочаны

Шелуху от початков желательно измельчить перед добавлением в компостную кучу. Тогда она быстрее разложится. Также есть много разных частей кукурузного растения, которые вы можете использовать в своем компосте. Если вы растите собственную кукурузу, вы также можете измельчить и добавить стебли.

Кукуруза на грядке

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вкусно приготовить кукурузу без кастрюли и воды.