Распад России не за горами? Что на самом деле может привести к краху системы

Свою роль могут сыграть и "черные лебеди"

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На фоне заявления конструктора и совладельца украинской компании Fire Point Дениса Штилермана о возможном распаде России "Телеграф" спросил у ChatGPT и Gemini, можно ли сегодня спрогнозировать сроки такого сценария. Обе нейросети оценили вероятность подобных событий и перечислили факторы, которые могут к ним привести.

"Короткий ответ: никто не знает. Любой, кто называет конкретную дату или год, занимается скорее предположениями, чем прогнозированием", – ответил Chat GPT.

Большинство серьезных исследователей не считают такой сценарий неизбежным или близким. Для него обычно требуется совпадение сразу нескольких тяжелых кризисов — военного, экономического и политического. Пока признаков такого сочетания недостаточно.

"История показывает, что большие государства редко распадаются "по расписанию". Например, распад СССР в 1991 году большинство экспертов не предсказало даже за несколько лет до события", – отметил цифровой разум.

Поэтому наиболее корректный вывод сейчас такой: Россия испытывает серьезные структурные проблемы — экономические, демографические и политические, — но на основании имеющихся данных нельзя уверенно утверждать, что она распадется, и тем более назвать сроки. Многие аналитики, наоборот, предупреждают, что не стоит строить расчеты на предположении о скором коллапсе, поскольку система пока сохраняет значительную устойчивость.

Gemini также согласилась, что точный ответ или конкретную дату не может назвать ни один политолог, историк или аналитик, поскольку сценарии будущего зависят от огромного количества непредсказуемых факторов.

"Черные лебеди". Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

"Поскольку история и геополитика зависят от множества нелинейных событий (так называемых "черных лебедей"), любые временные прогнозы остаются лишь гипотетическими сценариями, а не точным знанием", – уточнила она.

По данным модели, часть политологов и социологов считает, что при определенных условиях регионы могут начать дистанцироваться от Москвы. Однако Gemini в отличие от Chat GPT не указал, что они должны совпасть.

Такими условиями являются:

тяжелый экономический кризис

ослабление центральной власти

военные поражения

сменяемость элиты без понятного преемника.

"Это может привести к сильной децентрализации, переходу к настоящему федерализму или дезинтеграции по аналогии с распадом СССР. В различных аналитических прогнозах временные рамки гипотетического дезинтеграционного процесса варьируются от среднесрочной перспективы (10–20 лет) до 50 лет", – написал цифровой разум.

Между тем Gemini не исключает, что в России сохранится нынешняя система или сменится режим, но это никак не скажется на ее территориальной целостности.

Ранее ИИ рассказал, какие российские города окажутся в зоне действия дальнобойных украинских БПЛА, о которых говорил президент Зеленский. По словам нейросетей, в РФ не будет безопасного уголка.