Бог оставил там свой след, а Дьявол — царапины от когтей: как выглядит уникальное Каменное Село в Украине

Это место еще называют "украинским Стоунхенджем"

В Житомирской области скрывается множество красивых и необычных мест. Среди них — изящный Замок Радомысль и загадочное Каменное Село, пропитанное мистикой и особой энергетикой.

"Телеграф" решил выяснить, как добраться до этого уникального места и что известно о Каменном Селе. Относительно его появления существует несколько гипотез.

Каменное Село на Житомирщине — в чем его особенность

Место силы, известное как "украинский Стоунхендж", расположено рядом с селом Рудня-Замысловичская в Коростенском районе. Этот природный памятник представляет собой скопление огромных валунов, окутанных тайнами и мистическими легендами.

Каменное Село в Житомирской области, Фото: "Украинская правда"

Существует несколько научных версий происхождения этих гигантских валунов среди леса. По одной из них, камни могли быть принесены сюда ледником, хотя следов самого ледника в этих краях так и не нашли. Другая версия говорит о том, что это — остатки подножия давно исчезнувших гор.

Никто точно не знает, как возникло Каменное Село

Но куда интереснее звучат легенды. Согласно одной из них, на месте камней когда-то было село, где люди жили в достатке и благополучии. Однажды туда забрел убогий старец и просил у жителей хлеба, но многие ему отказали, а кто-то выбросил в окно зачерствелый кусок, который был твердый как камень. В образе старца на землю приходил сам Бог и он разгневался на жадность селян и обратил все поселение в каменные глыбы, оставив на одном из валунов след своей ноги в назидание потомкам.

В Каменном Селе есть "След Бога"

На самом деле камни посреди леса действительно напоминают сельские дома, здесь есть даже "церковь", "майдан" и "школа". Но больше всего туристов интересует валун со "следом Бога", к нему даже приставлена лестница. Согласно поверью, "Божий след" дает паломникам здоровье и может исполнять желания.

Каменное Село окутано мистическими легендами, Фото: "Украинская правда"

Есть и другая легенда, согласно которой, на месте Каменного Села происходила битва между Богом и Дьяволом. И после долгой схватки Сатана был повержен и отправлен под землю, а на камнях остались царапины от его когтей. Возносясь на небо, Бог ступил несколько шагов по камню, оставив свой отпечаток.

На месте Каменного Села произошло сражение между Богом и Дьяволом

Это место обладает особой энергетикой, некоторые считают его "порталом", который позволяет ощутить связь с Творцом. Примечательно, что точный возраст валунов определить невозможно.

Как добраться до Каменного Села в Житомирской области

На личном автомобиле до памятника природы "Каменное Село" лучше всего ехать через Коростень по "Варшавской трассе" до Олевска, затем свернуть на поселок Рудня-Замысловецкая. Это 22 км по грунтовой дороге.

Каменное Село имеет особую энергетику

Из Житомира до Рудни-Замысловецкой можно доехать автобусом. Из Киева можно электричкой доехать до Коростеня. Далее — автобусом или дизель-поездом до Олевска, оттуда — маршруткой до Рудни-Замысловецкой.

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