Бог оставил там свой след, а Дьявол — царапины от когтей: как выглядит уникальное Каменное Село в Украине
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Это место еще называют "украинским Стоунхенджем"
В Житомирской области скрывается множество красивых и необычных мест. Среди них — изящный Замок Радомысль и загадочное Каменное Село, пропитанное мистикой и особой энергетикой.
"Телеграф" решил выяснить, как добраться до этого уникального места и что известно о Каменном Селе. Относительно его появления существует несколько гипотез.
Каменное Село на Житомирщине — в чем его особенность
Место силы, известное как "украинский Стоунхендж", расположено рядом с селом Рудня-Замысловичская в Коростенском районе. Этот природный памятник представляет собой скопление огромных валунов, окутанных тайнами и мистическими легендами.
Существует несколько научных версий происхождения этих гигантских валунов среди леса. По одной из них, камни могли быть принесены сюда ледником, хотя следов самого ледника в этих краях так и не нашли. Другая версия говорит о том, что это — остатки подножия давно исчезнувших гор.
Но куда интереснее звучат легенды. Согласно одной из них, на месте камней когда-то было село, где люди жили в достатке и благополучии. Однажды туда забрел убогий старец и просил у жителей хлеба, но многие ему отказали, а кто-то выбросил в окно зачерствелый кусок, который был твердый как камень. В образе старца на землю приходил сам Бог и он разгневался на жадность селян и обратил все поселение в каменные глыбы, оставив на одном из валунов след своей ноги в назидание потомкам.
На самом деле камни посреди леса действительно напоминают сельские дома, здесь есть даже "церковь", "майдан" и "школа". Но больше всего туристов интересует валун со "следом Бога", к нему даже приставлена лестница. Согласно поверью, "Божий след" дает паломникам здоровье и может исполнять желания.
Есть и другая легенда, согласно которой, на месте Каменного Села происходила битва между Богом и Дьяволом. И после долгой схватки Сатана был повержен и отправлен под землю, а на камнях остались царапины от его когтей. Возносясь на небо, Бог ступил несколько шагов по камню, оставив свой отпечаток.
Это место обладает особой энергетикой, некоторые считают его "порталом", который позволяет ощутить связь с Творцом. Примечательно, что точный возраст валунов определить невозможно.
Как добраться до Каменного Села в Житомирской области
На личном автомобиле до памятника природы "Каменное Село" лучше всего ехать через Коростень по "Варшавской трассе" до Олевска, затем свернуть на поселок Рудня-Замысловецкая. Это 22 км по грунтовой дороге.
Из Житомира до Рудни-Замысловецкой можно доехать автобусом. Из Киева можно электричкой доехать до Коростеня. Далее — автобусом или дизель-поездом до Олевска, оттуда — маршруткой до Рудни-Замысловецкой.
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