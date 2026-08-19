"Позор!": На акции в поддержку Федорова бурно встретили назначение Хмары министром (репортаж Яна Доброносова)

Рада, несмотря на протесты, назначила нового министра обороны

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В среду, 19 августа, в Украине продолжаются акции в поддержку бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. В частности, массовый митинг проходит в Киеве.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий. Участники акции собрались под Верховной Радой, где требуют вернуть Федорова на должность.

Евгения Хмару, который претендовал на пост министра обороны, митингующие призывали оставить во главе СБУ (он временно исполнял обязанности главы службы с 5 января по 16 июля 2026 года). Главный лозунг протестующих: "Федорова у МО, Хмару — в СБУ".

Прямо во время митинга нардепы назначили Хмару министром обороны Украины. Протестующие встретили данную новость лозунгом: "Позор!"

Плакат с Михаилом Федоровым на митинге в его поддержу 19 августа/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Предвыборный лозунг Владимира Зеленского актуален как никогда/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Флаг ЕС на митинге в поддержку Федорова в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Картонный рыцарь" на митинге в поддержку Федорова/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Мужчина выступает за диалог с властью на митинге в поддержку Федорова/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в поддержку Федорова проходит под палящим солнцем/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Главный лозунг протестующих на митинге в поддержку Федорова/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митингующие требут от власти диалог и реформы/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в поддержку Михаила Федорова в Киеве/Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Напомним, массовые протесты по всей Украине начались 16 июля 2026 года сразу же после отставки Федорова с поста министра обороны. Митингующие требуют восстановление Федорова в должности, продолжение оборонных реформ и прозрачную коммуникацию с властью. 18 августа 2026 года Михаил прервал молчание и сделал резонансные заявления.