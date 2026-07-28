Старые разделочные доски уходят в прошлое? Чем их заменяют

Новые тренды имеют свои плюсы и минусы

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Еще недавно выбор разделочной доски был предельно простым: деревянная или пластиковая. Однако в последнее время на украинском рынке появились модели из нержавеющей стали, а за рубежом набирают популярность даже титановые варианты.

"Телеграф" разбирался, действительно ли привычные материалы начинают сдавать позиции и чем их пытаются заменить.

Деревянные доски: проверенная классика

Дерево десятилетиями считалось лучшим материалом для разделочных досок. Оно не скользит, приятно в работе и относительно бережно относится к режущей кромке ножей.

Однако у таких досок есть и недостатки:

впитывают влагу и запахи;

требуют регулярного ухода и периодической обработки маслом;

глубокие порезы со временем становятся местом скопления загрязнений;

многие модели нельзя мыть в посудомоечной машине, иначе дерево может деформироваться или растрескаться.

При правильном уходе деревянная доска способна прослужить много лет, но назвать ее полностью беспроблемной уже нельзя.

Пластиковые доски: практично, но не идеально

Пластиковые модели долгое время считались современной альтернативой дереву. Они дешевле, легче, не боятся воды и обычно подходят для мытья в посудомоечной машине.

Но постепенно появились и вопросы:

поверхность быстро покрывается царапинами;

в глубоких бороздах сложнее поддерживать идеальную чистоту;

все больше обсуждается проблема микропластика, который может образовываться при сильном износе поверхности.

Именно поэтому многие покупатели начали искать более долговечные материалы.

Нержавеющая сталь: новый претендент

Примерно с конца 2025 года на украинских маркетплейсах стал быстро расти ассортимент разделочных досок из нержавеющей стали. Если раньше это был редкий товар, то сегодня подобные модели уже продаются по вполне доступным ценам.

Производители называют сразу несколько преимуществ:

не впитывают запахи;

не впитывают влагу;

не ржавеют при использовании качественной пищевой стали;

легко моются и дезинфицируются;

практически не изнашиваются даже спустя годы.

Однако идеальными такие доски тоже назвать нельзя.

К их недостаткам относят:

более громкий звук при нарезке;

непривычную для многих пользователей поверхность;

возможное скольжение некоторых продуктов;

споры о том, могут ли они быстрее затуплять ножи по сравнению с деревом.

Последний пункт остается предметом дискуссий: одни специалисты считают влияние минимальным, другие советуют чаще править ножи при постоянном использовании металлической поверхности.

Титан: следующий этап или слишком дорогое удовольствие?

Пока в Украине массово продаются именно доски из нержавеющей стали, в США и ряде других стран активно обсуждают уже титановые модели. Они получили дополнительную популярность после публикаций в крупных изданиях, посвященных кухонным новинкам.

Титан считается более легким и химически инертным материалом. Производители утверждают, что он отличается высокой прочностью, не подвержен коррозии и способен служить практически неограниченно долго.

"Многие покупатели, включая автора этого отзыва, назвали разделочную доску Zaucet "самой гигиеничной" из всех, что у них когда-либо были, и это неспроста. В отличие от дерева и пластика, титан совершенно не впитывает влагу. Материал никогда не пачкается от масел и специй и не может впитывать бактерии из сырых или чувствительных к температуре продуктов. Простая ручная мойка или мытье в посудомоечной машине идеально очищают ее — без плесени, измельченного микропластика и риска деформации", – пишет дипломированный кондитер и гастрономический блогер из США Диллон Эванс.

Но есть и обратная сторона:

цена значительно выше, чем у изделий из нержавеющей стали;

вокруг их преимуществ до сих пор ведутся споры;

на украинском рынке такие доски пока практически не представлены.

К слову, доски, которые рекламирует Эванс, в зависимости от размера на "Амазоне" стоят от 35 до 57 долларов за штуку.

Поэтому говорить о массовом переходе на титан пока преждевременно. Скорее, он показывает направление, в котором может развиваться рынок кухонных аксессуаров.

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