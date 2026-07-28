Главная ошибка при варке макарон, которой допускаются почти все: американский лайфхак

Узнайте, как приготовить идеальные макароны

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Многие до сих пор наливают ложку масла в воду, когда варят макароны. Считается, что так они не слипнутся и не "убегут" из кастрюли. Однако кулинарные эксперты говорят, что этот популярный лайфхак не только не работает, но может сделать блюдо хуже.

Об этом пишут специалисты американского кулинарного издания Serious Eats. Они объяснили, почему от этой привычки давно следует отказаться.

Почему масло не помогает

Причина проста – масло не смешивается с водой. Оно остается тонкой пленкой на поверхности, в то время как макароны варятся значительно ниже. То есть, во время приготовления они почти не контактируют с маслом.

Макароны. Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

На самом деле макароны склеиваются не из-за отсутствия жира, а из-за крахмала, который начинает активно выделяться в первые минуты после закипания. Именно поэтому проблема решается гораздо проще – достаточно несколько раз хорошо перемешать макароны в начале варки.

Что советуют повара вместо этого

Эксперты рекомендуют не тратить оливковое или подсолнечное масло впустую. Вместо этого лучше:

перемешать макароны сразу после того, как они оказались в кипятке;

снова перемешать их через 1–2 минуты;

варить в достаточном количестве воды;

после сливки не промывать макароны, а сразу переложить их в соус.

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