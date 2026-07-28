Холодная ванна вместо кондиционера: спасет ли от жары популярный лайфхак

Узнайте, можно ли набирать ванную в жару, чтобы охладить квартиру.

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В жару люди готовы испытать любым способом, чтобы сделать дом прохладнее без кондиционера. Один из таких лайфхаков снова набирает популярность в соцсетях: набрать ванну холодной воды и оставить ее открытой, якобы она будет работать как "поглотитель тепла" для всего дома. Но действительно ли этот метод имеет смысл?

На этот вопрос ответили пользователи тематических форумов, обсудивших эффективность такого способа с точки зрения физики.

Почему этот способ вообще работает

Как объясняют участники дискуссии, холодная вода действительно способна поглощать тепло. Постепенно нагреваясь, она отбирает часть тепловой энергии от окружающей среды. То есть сам принцип не выдумка — вода действительно может немного охладить воздух.

Впрочем, по словам комментаторов, площадь поверхности воды в ванне слишком мала, чтобы ощутимо повлиять на температуру во всей квартире. Без активной циркуляции воздуха теплообмен производится медленно, поэтому большинство людей вряд ли заметит значительный эффект.

Почему кондиционер все равно эффективнее

Некоторые пользователи отмечают, что холодная вода потенциально может поглотить достаточно много тепла, особенно если ее только что набрали из водопровода. Однако кондиционер работает совсем по другому принципу: он не только охлаждает воздух, но и одновременно уносит из него избыточную влагу.

Ванна с холодной водой, напротив, постепенно повышает влажность в помещении из-за испарения. Именно поэтому даже если температура немного снижается, людям может не стать комфортнее – высокая влажность делает жару тяжелее.

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