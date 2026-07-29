После побега из России у Пугачевой проблемы с жильем в Европе: выгоняют прямо на улицу
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Звезда может потерять виллу, которою арендовала 10 лет
Российская эстрадная артистка Алла Пугачева, после начала полномасштабной войны покинувшая Россию и уехавшая за границу, столкнулась с проблемой во время традиционного летнего отдыха в Латвии. Певица может потерять виллу в Юрмале, которую арендует ее уже около десяти лет.
Как сообщает пропагандистский Телеграмм-канал Mash, этим летом Пугачева и ее муж Максим Галкин снова поселились в роскошном доме, чтобы побывать на фестивале Лаймы Вайкуле и провести отпуск у моря.
Аренда виллы стоит более 6,2 миллионов рублей в месяц. Впрочем, владелец недвижимости, один из бывших совладельцев латвийского банка Parex Banka, решил продать дом. Пока продолжаются переговоры с потенциальным покупателем, семья артистов остается в вилле, однако сделку могут заключить в ближайшее время.
Сначала здание было выставлено на продажу за 10 миллионов евро, но впоследствии цену снизили до 6 миллионов евро. Поэтому риелторы регулярно показывают недвижимость потенциальным покупателям. По информации Mash, во время таких просмотров арендаторы могут попросить временно покинуть дом, чтобы они не мешали осмотру.
Также утверждается, что будущий владелец покупает виллу для личного проживания, а не для сдачи. Если продажа состоится, новый хозяин может отказаться продлевать договор с Пугачевой и Галкиным.
Сама артистка не планирует менять место отдыха. За годы летних поездок в Юрмалу семья привыкла к этому дому и считается его постоянным арендатором.
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