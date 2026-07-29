После побега из России у Пугачевой проблемы с жильем в Европе: выгоняют прямо на улицу

Звезда может потерять виллу, которою арендовала 10 лет

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Российская эстрадная артистка Алла Пугачева, после начала полномасштабной войны покинувшая Россию и уехавшая за границу, столкнулась с проблемой во время традиционного летнего отдыха в Латвии. Певица может потерять виллу в Юрмале, которую арендует ее уже около десяти лет.

Как сообщает пропагандистский Телеграмм-канал Mash, этим летом Пугачева и ее муж Максим Галкин снова поселились в роскошном доме, чтобы побывать на фестивале Лаймы Вайкуле и провести отпуск у моря.

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Аренда виллы стоит более 6,2 миллионов рублей в месяц. Впрочем, владелец недвижимости, один из бывших совладельцев латвийского банка Parex Banka, решил продать дом. Пока продолжаются переговоры с потенциальным покупателем, семья артистов остается в вилле, однако сделку могут заключить в ближайшее время.

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Сначала здание было выставлено на продажу за 10 миллионов евро, но впоследствии цену снизили до 6 миллионов евро. Поэтому риелторы регулярно показывают недвижимость потенциальным покупателям. По информации Mash, во время таких просмотров арендаторы могут попросить временно покинуть дом, чтобы они не мешали осмотру.

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Также утверждается, что будущий владелец покупает виллу для личного проживания, а не для сдачи. Если продажа состоится, новый хозяин может отказаться продлевать договор с Пугачевой и Галкиным.

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Вилла арендует Пугачева в Юрмале

Сама артистка не планирует менять место отдыха. За годы летних поездок в Юрмалу семья привыкла к этому дому и считается его постоянным арендатором.

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