Після втечі з Росії у Пугачової проблеми з житлом у Європі: виганяють просто на вулицю
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Зірка може втратити віллу
Російська естрадна артистка Алла Пугачова, яка після початку повномасштабної війни залишила Росію та виїхала за кордон, зіткнулася із проблемою під час традиційного літнього відпочинку в Латвії. Співачка може втратити віллу в Юрмалі, яку її орендує вже близько десяти років.
Як повідомляє пропагандистський Телеграм-канал Mash, цього літа Пугачова та її чоловік Максим Галкін знову оселилися у розкішному будинку, щоб побувати на фестивалі Лайми Вайкуле та провести відпустку біля моря.
Оренда вілли коштує понад 6,2 мільйона рублів на місяць. Втім, власник нерухомості, один із колишніх співвласників латвійського банку Parex Banka, вирішив продати будинок. Поки тривають переговори з потенційним покупцем, родина артистів залишається у віллі, однак угоду можуть укласти вже найближчим часом.
Спочатку будинок виставили на продаж за 10 мільйонів євро, але згодом ціну знизили до 6 мільйонів євро. Через це рієлтори регулярно показують нерухомість потенційним покупцям. За інформацією Mash, під час таких переглядів орендарів можуть попросити тимчасово залишити будинок, аби вони не заважали огляду.
Також стверджується, що майбутній власник купує віллу для особистого проживання, а не для здачі в оренду. Якщо продаж відбудеться, новий господар може відмовитися продовжувати договір із Пугачовою та Галкіним.
Сама артистка не планує змінювати місце відпочинку. За роки літніх поїздок до Юрмали родина звикла до цього будинку й вважається його постійним сезонним орендарем.
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