Заново училась ходить: Пугачева раскрыла свой страшный диагноз

Несколько месяцев назад примадонна сильно травмировалась

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Алла Пугачева появилась на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле в латвийской Юрмале. Певица приехала на мероприятие вместе с мужем Максимом Галкиным и передвигалась с тростью. Впрочем, она рассказала, что такой "аксессуар" — следствие серьезной травмы, которую артистка перенесла несколько месяцев назад.

Примадонна в комментарии журналистам призналась, что сломала ногу после падения, а также травмировала тазобедренный сустав. Поэтому она в течение нескольких месяцев практически не могла самостоятельно передвигаться и была вынуждена соблюдать постельный режим.

Период восстановления стал для певицы непростым не только физически, но и психологически. После травмы она испытывала сильный стресс и даже боялась, что больше не сможет нормально ходить. Медики предупреждали, что реабилитация может затянуться около полугода.

Несмотря на сложное состояние, артистка не отказалась от реабилитации. По ее словам, она буквально заново училась ходить: сначала передвигалась только с опорой, а потом начала обходиться без нее. Сейчас Пугачева использует трость преимущественно тогда, когда хочет чувствовать себя увереннее во время длительных прогулок или публичных выходов.

На фестивале в Юрмале певица не скрывала трость и спокойно появлялась с ней перед фотографами. Это уже не первый случай, когда его замечают с таким аксессуаром. Ранее поклонники только строили предположение о возможных проблемах со здоровьем, однако теперь появилось объяснение, почему артистке нужна дополнительная опора.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о россиянине, с которым в Юрмале развлекалась Полякова. Он племянник путиниста.