Настоящий hot: стильный скейтер с киевского Подола покорил TikTok (видео)

С седой бородой и на скейте — сеть очаровал пожилой экстремал

На Контрактовой площади в Киеве прохожие сняли на видео эффектного седовласого мужчину, который уверенно рассекает по улице Сагайдачного на скейтборде. Ролик мгновенно стал вирусным в TikTok, собрав тысячи лайков и сотни восторженных комментариев.

Как выяснилось из комментариев под видео, харизматичному неформалу сейчас около 53–54 лет. Там рассказали, что мужчина ведет исключительно здоровый образ жизни, не употребляет мясо, активно заботится об окружающей среде и общается на украинском языке, но при этом иностранец

Что еще известно о новой звезде Подола?

Киевляне сразу узнали колоритного скейтера и принялись делиться интересными деталями о его жизни в комментариях:

Учитель в детсаду : Оказалось, что он учит маленьких деток английскому языку в детском саду.

: Оказалось, что он учит маленьких деток английскому языку в детском саду. Любитель рейвов : Комментаторы отмечают, что возраста мужчина абсолютно не чувствует — его регулярно видят на столичных электронных тусовках и рейвах.

: Комментаторы отмечают, что возраста мужчина абсолютно не чувствует — его регулярно видят на столичных электронных тусовках и рейвах. Внешний вид: На видеоролике заметно, что он находится в хорошей физической форме с многочисленными татуировками (среди которых выделяются патриотические надписи "Слава Україні" и трезубец, а также цифра 1971), а сам стильно одет в черные килт-шорты, берет и массивный чокер.

В комментариях украинцы восхищаются стильным мужчиной на скейте:

Если бы я была с дедом — я была бы с таким дедом

Этот дед легенда

Язык не поворачивается, называя его дедом

Дед в Америке должен был родиться с таким вайбом

Марко часто можно на рейвах встретить, главное душой не стареть

А дед вообще в курсе шо он дед!?

На всех рейвах его вижу

Обучает деток в садике английскому языку у нас в районе

Ему 53) или 54) постоянный посетитель в моем заведении) не ест мясо) заботится об окружающей среде) разговаривает на украинском))

Судя по кадрам, мужчина передвигается по городу на длинном лонгборде и совершенно не стесняется направленных на него камер, уверенно маневрируя между пешеходами в самом сердце Подола.

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