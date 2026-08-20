Проверка беременности подростков и связи со старшими мужчинами: в Украине хотят изменить закон

Все случаи подростковой беременности должны фиксироваться в правоохранительных органах

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В Украине хотят радикально изменить подход к учету случаев подростковой беременности. Суть инициативы — перевести контроль из "ручного режима" в автоматический.

Соответствующая петиция появилась на правительственном портале, сообщает "Телеграф". Ее автор Кристина Щербына утверждает, что нынешняя система несовершенна.

По ее словам, обращение в полицию часто зависит от личного решения врача или бдительности школы. Это создает лазейки для утаивания преступлений против половой неприкосновенности и позволяет взрослым мужчинам избегать наказания.

Когда беременеет лицо, не достигшее совершеннолетия (в том числе малолетние лица до 14 лет или несовершеннолетние в возрасте 14–17 лет, достигшие возраста согласия), факт передачи информации в правоохранительные органы зависит исключительно от человеческого фактора, а именно решения медиков, школы или родителей. Это создает условия для сокрытия преступлений, давления на девушек, "договороспособностей" со взрослыми обидчиками и уклонения отца от ответственности. Кристина Щербына

Что предлагают узаконить:

Цифровой контроль: внедрение в системы eHealth и Helsi алгоритма, который мгновенно отправляет сигнал в Ювенальную превенцию при фиксации беременности у девушки младше 18 лет.

внедрение в системы eHealth и Helsi алгоритма, который мгновенно отправляет сигнал в Ювенальную превенцию при фиксации беременности у девушки младше 18 лет. Бескомпромиссный поиск отца: требование проводить полноценное расследование, включая ДНК-тесты, для идентификации отца. При выявлении взрослого партнера — неотвратимое уголовное преследование.

требование проводить полноценное расследование, включая ДНК-тесты, для идентификации отца. При выявлении взрослого партнера — неотвратимое уголовное преследование. Реформа возраста согласия (Close-in-age): криминализация связей между взрослыми (22 года и старше) и 16–17-летними подростками с учетом социального неравенства, при этом предлагается сохранить возможность отношений для пар с небольшой разницей в возрасте (3–4 года).

Данная петиция появилась на сайте Кабмина 19 августа 2026 года. Инициатива должна собрать 25 000 подписей за 91 день, чтобы ее рассмотрели власти (на данный момент 6 подписантов). Важно учитывать: петиция выражает личную точку зрения автора. Даже в случае сбора нужных 25 тысяч подписей, правительство рассматривает такие инициативы как рекомендацию, которая далеко не всегда приводит к реальным законам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине хотят наложить полный запрет на предоставление платных услуг с участием животных в общественных пространствах. Это касается катания, фотосессий и т. п.