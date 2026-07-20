Не нужно будет покупать специальные средства: зачем в унитаз наливают уксус
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Домашняя уборка может оказаться еще проще
Уксус, который есть обычно дома у каждого, используют не только для приготовления блюд. Его также применяют при уборке унитаза, поскольку он может помочь справиться с некоторыми загрязнениями.
Такой эффект объясняют наличием уксусной кислоты в составе продукта. Она способна растворять минеральные отложения от жесткой воды, из-за которых на поверхности унитаза появляются белые или желтоватые пятна, как написали Оk Diario.
Кроме того, уксус не просто маскирует запахи, а может помочь их устранить, поскольку влияет на бактерии, часто становящиеся причиной неприятного аромата. Также его используют как более экологичную альтернативу некоторым агрессивным чистящим средствам.
Чтобы воспользоваться этим методом, советуют налить примерно два стакана белого уксуса в унитаз, оставить его минимум на 30 минут, а лучше на несколько часов или на ночь. После этого поверхность необходимо пройти щеткой и смыть воду.
Однако уксус не заменяет сильные химические средства при серьезных загрязнениях. Его чаще используют для регулярного ухода и профилактики появления налета.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать известковый налет из крана.