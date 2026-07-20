Не нужно будет покупать специальные средства: зачем в унитаз наливают уксус

Домашняя уборка может оказаться еще проще

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Уксус, который есть обычно дома у каждого, используют не только для приготовления блюд. Его также применяют при уборке унитаза, поскольку он может помочь справиться с некоторыми загрязнениями.

Такой эффект объясняют наличием уксусной кислоты в составе продукта. Она способна растворять минеральные отложения от жесткой воды, из-за которых на поверхности унитаза появляются белые или желтоватые пятна, как написали Оk Diario.

Кроме того, уксус не просто маскирует запахи, а может помочь их устранить, поскольку влияет на бактерии, часто становящиеся причиной неприятного аромата. Также его используют как более экологичную альтернативу некоторым агрессивным чистящим средствам.

Зачем наливать в унитаз уксус. Фото: pinterest

Чтобы воспользоваться этим методом, советуют налить примерно два стакана белого уксуса в унитаз, оставить его минимум на 30 минут, а лучше на несколько часов или на ночь. После этого поверхность необходимо пройти щеткой и смыть воду.

Однако уксус не заменяет сильные химические средства при серьезных загрязнениях. Его чаще используют для регулярного ухода и профилактики появления налета.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как убрать известковый налет из крана.