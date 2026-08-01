Россияне цинично оправдали обстрел Киева: что придумали на этот раз
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Фантазии для обоснования своих преступных действий россиянам явно не хватает
В Министерстве обороны России прокомментировали варварскую атаку баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 1 августа. Там цинично заявили, что в украинской столице и области были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры".
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Стоит отметить, что подобные объяснение ночных террористических ударов по домам украинцев в РФ используют постоянно.
Пропагандисты обнародовали заявление МО РФ о целях ударов на территории Украины. Там указали, что целями были якобы логистические центры и объекты ВПК.
"ВС РФ в результате массированного удара поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, сообщили в МО РФ", — говорится в сообщении.
Что известно о последствиях российской атаки?
Как сообщал "Телеграф", в результате очередной атаки на Киев погибли девять человек, еще 27 пострадали, среди них четверо детей.
Пожары и разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей. Несколько человек погибли прямо на улице, когда направлялись в укрытие.
В одном из районов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, там возник пожар. На автостоянке вблизи сгорело несколько автомобилей.
"Киев. Враг цинично убивает гражданских. Некоторые жители Киева не успели даже дойти до укрытия", — написал в соцсети корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Киев после прошедшей массированной ракетной атаки россиян.