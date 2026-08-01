Россияне цинично оправдали обстрел Киева: что придумали на этот раз

Фантазии для обоснования своих преступных действий россиянам явно не хватает

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В Министерстве обороны России прокомментировали варварскую атаку баллистическими ракетами по Киеву в ночь на 1 августа. Там цинично заявили, что в украинской столице и области были поражены "предприятия военно-промышленного комплекса и логистические центры".

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС. Стоит отметить, что подобные объяснение ночных террористических ударов по домам украинцев в РФ используют постоянно.

Пропагандисты обнародовали заявление МО РФ о целях ударов на территории Украины. Там указали, что целями были якобы логистические центры и объекты ВПК.

"ВС РФ в результате массированного удара поразили предприятия ВПК и логистические центры в Киеве и Киевской области, сообщили в МО РФ", — говорится в сообщении.

Что известно о последствиях российской атаки?

Как сообщал "Телеграф", в результате очередной атаки на Киев погибли девять человек, еще 27 пострадали, среди них четверо детей.

Медики помогают пострадавшим от российского удара. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Пожары и разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. Больше всего жертв в Дарницком районе — там погибли семь человек, еще 14 пострадали, в том числе двое детей. Несколько человек погибли прямо на улице, когда направлялись в укрытие.

"Скорые" госпитализируют пострадавших от российского удара. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В одном из районов частично разрушен пятиэтажный жилой дом, там возник пожар. На автостоянке вблизи сгорело несколько автомобилей.

Разрушенный российской ракетой дом. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Спасатели ликвидируют пожар на автостоянке. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

"Киев. Враг цинично убивает гражданских. Некоторые жители Киева не успели даже дойти до укрытия", — написал в соцсети корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Киев после прошедшей массированной ракетной атаки россиян.