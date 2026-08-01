"Закройте окна и не пользуйтесь кондиционерами": где самый плохой воздух в Киеве после обстрела (карта)

Дым сам по себе негативно влияет на здоровье людей

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После ночных российских баллистических обстрелов в Киеве вспыхнули пожары и было заметно задымление. Врачи советуют жителям города закрыть окна и временно не пользоваться кондиционерами.

Об этом сообщают в одной из соцсетей. Следует отметить, что системы мониторинга качества воздуха не фиксируют чрезмерное загрязнение в городе.

Что говорят врачи?

Семейный врач Виталина Олещенко подчеркнула, что дым от пожаров оказывает негативное влияние на здоровье людей. Особенно для тех, кто болеет астмой и хронической обструктивной болезнью.

"Дети, которые имеют хронические болезни, также сейчас находятся в зоне опасности. Они требуют внимания, чтобы уберечь их дыхательные пути", — отметила врач.

Какое качество воздуха в столице?

Следует отметить, что, несмотря на утреннее задымление, по данным системы мониторинга качества воздуха Saveecobot, по состоянию на 12:00, загрязненность воздуха в Киеве остается в пределах нормы по всей территории города.

Карта качества воздуха в Киеве

Индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции 2,5 микрона, в Киеве по состоянию на 12:00, 1 августа 2026 года равняется 32 – это хороший уровень загрязнения атмосферного воздуха, который имеет минимальное влияние на здоровье человека.

Индекс качества воздуха в Киеве

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне придумали циничное оправдание обстрела жилых домов в Киеве в ночь на 1 августа.