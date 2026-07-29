Окна будут сиять чистотой без разводов: поможет один продукт из кухни

Мытье окон летом может превратиться в настоящее испытание.

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Казалось бы, достаточно протереть стекло водой или специальным средством, и оно снова должно блестеть. Однако вместо ожидаемой чистоты на поверхности часто остаются мутные пятна, разводы и липкий налет. Особенно сложно справиться с окнами в теплое время года, когда к пыли добавляются следы дождя и пыльцы растений.

Впрочем, вернуть стекло прозрачность можно без дорогой бытовой химии. Эксперт по ремонту и автор блога Joyelick Мелоди Джой рассказала изданию "Mirror" о простом домашнем средстве, одним из главных ингредиентов которого является обычный кукурузный крахмал.

По словам специалиста, именно пыльца часто становится причиной того, что после мытья на стекле остаются заметные следы. Когда он контактирует с водой, то превращается в липкий налет, который не всегда удается убрать обычной тряпкой. В результате стекло может выглядеть мутным даже после тщательной уборки.

Кукурузный крахмал в этом случае выполняет несколько функций. Он помогает впитывать излишнюю влагу, способствует равномерному высыханию стекла и облегчает удаление стойких загрязнений. Кроме того, мелкая структура крахмала помогает бороться с налетом без необходимости сильно тереть поверхность.

Для приготовления домашнего средства понадобится 240 мл белого уксуса, 120 мл медицинского спирта, примерно 500 мл воды и одна столовая ложка кукурузного крахмала. Все компоненты следует смешать в бутылке с распылителем и хорошо взболтать. Поскольку крахмал постепенно оседает ко дну, перед каждым использованием средство необходимо встряхивать.

Готовый раствор распыляют прямо на стекло, а затем протирают чистой мягкой тканью. Спирт помогает справиться с жирными следами и отпечатками пальцев, уксус растворяет минеральные отложения и следы дождевой воды, а крахмал, по словам эксперта, помогает избежать разводов и справиться с налетом пыльцы.

При этом важно правильно выбрать время для мытья окон. Если работать под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду, раствор может высыхать слишком быстро, из-за чего на стекле снова появятся пятна. Лучше проводить уборку утром, вечером или в пасмурную, но сухую погоду.

После очистки стекло должно остаться прозрачным и блестящим, а дополнительная полировка во многих случаях не понадобится. Такое домашнее средство может стать бюджетной альтернативой готовой бытовой химии, особенно когда нужно быстро избавиться от пыли, следов дождя и сезонного налета на окнах.