Немецкая долина посреди украинского села: на Днепропетровщие сохранился уникальный особняк

Этот дом строили для барона, но жили в нем другие люди

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В Днепропетровской области, в селе Соленое, находится старинный особняк Бергманов. Это одно из немногих зданий, которое сохранилось здесь с XIX века и связано с историей немецких переселенцев. Сегодня в нем работают музей, библиотека и спортивный клуб, но раньше это был центр большого имения с предприятиями и землевладениями.

"Телеграф" предлагает узнать историю особняка Бергманов.

Самое село Соленое, где находится особняк, возникло еще в XVII веке под названием Новоселовка. Уже в 1780-х годах населенный пункт переименовали в Солененькое — из-за реки, протекающей рядом. По местным преданиям, вода в ней имела солоноватый вкус, а на берегах выступали солонцы. Со временем закрепилось современное название Соленое.

Особняк братьев Германа и Абрама Бергманов считается главных архитектурным достоянием села. Его построили в XIX веке. Как пишет VGORODE Днепр, после ликвидации Запорожской Сечи эти земли перешли во владение фаворита Екатерины II барона Энгельгардта. Сам он здесь не жил, но именно для него возвели дом.

Герман Бергман. Фото: dnipro.libr.dp.ua

В 1861 году братья Бергманы выкупили у Энгельгардта землю вместе с особняком. С этого момента начался новый этап в истории усадьбы. Немецкие переселенцы не ограничились владением землей. Они основали в Соленом кирпично-черепичный завод, а также несколько предприятий, связанных с сельским хозяйством и переработкой продукции. Покупка большого земельного массива быстро сделала семью одной из самых состоятельных в Екатеринославском уезде.

Именно тогда имение получило название Бергмансталь — в переводе с немецкого "долина Бергманов". Колонисты довольно быстро заняли заметное место в местной жизни и вошли в круг влиятельных землевладельцев, которые имели влияние на административные процессы в уезде.

Отношения с местными жителями складывались относительно спокойно. По воспоминаниям, Бергманы старались поддерживать рабочих. Когда в селе возникла идея построить православную церковь, они согласились выделить средства, несмотря на то что сами были менонитами. Однако при этом поставили условие — на 6 лет закрыть все питейные заведения в селе.

После октябрьского переворота 1917 года особняк был национализирован и фактически разграблен. Сами Бергманы были объявлены врагами народа. Их расстреляли в Никопольском районе. Уже после распада СССР на месте трагедии появился мемориал, который посещают потомки немецких колонистов.

Часть семьи, которой удалось избежать репрессий, в 1923 году эмигрировала в Канаду. Их потомки живут там и сегодня, сохраняя память о своих предках и их истории.

Несмотря на все потрясения, сам особняк уцелел. Его внешний вид сохранил черты строгой архитектуры XIX века. Сейчас на территории бывшей усадьбы работают музей истории и библиотека.

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