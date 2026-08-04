Маленькая Россия: женщина рассказала, какая страна Европы – это страшный сон для украинца (видео)

Везде российские флаги, сувениры и лозунги

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украинка опубликовала видео, в котором рассказала о своих первых впечатлениях от поездки через Сербию. По её словам, страна произвела на неё неоднозначное впечатление из-за большого количества российской символики и сувениров с Владимиром Путиным.

В своём видео автор поделилась эмоциями от путешествия по Сербии. Под роликом развернулась оживлённая дискуссия.

"Страшный сон украинца: ты первый раз проезжаешь через Сербию, и кажется, будто оказался в маленькой России в Европе. Повсюду российские флаги, сувениры с Путиным, лозунги "Сербия и Россия — братья", тебе хочется поскорее проехать границу и навсегда забыть об этой стране", — поделилась впечатлениями украинка.

Часть комментаторов отметила, что тоже сталкивалась с большим количеством русской символики во время пребывания в Сербии.

В то же время, некоторые пользователи подчеркнули, что политические настроения и отношение к туристам — не всегда одно и то же.

"Но в Сербии все же хорошо: люди поддерживают Украину. Почему-то в наших новостях они выглядели максимально пророссийскими, хотя это не так. Они только покупают российский газ дешевле — и все", — написала одна из комментаторов.

Комментарии с Tik Tok

Другие пользователи предположили, что часть сербов не всегда чётко различает украинцев и россиян, воспринимая их как "братские народы", что также влияет на их отношение к гражданам Украины.

"Живу в Сербии, и сербы прекрасно относятся как к украинцам, так и к россиянам. Они нас не различают — для них мы все братья-славяне. Украинцы здесь могут спокойно получить временную защиту", — отметили в комментариях.

Комментарии с Tik Tok

В дискуссии упомянули не только Сербию. Некоторые пользователи рассказали о похожих впечатлениях от поездок в другие страны.

"У меня такое же лицо было в Болгарии — здесь российские компании, заправки "Лукойл". Когда я гуляла по маленькому городу, там российских флагов было больше, чем болгарских", — написала одна из комментаторок.

Комментарии с Tik Tok

"Словакия тоже", — отметила другая.

Комментарии с Tik Tok

Как сообщал "Телеграф", Сербия с начала полномасштабного вторжения России в Украину сохраняет нейтралитет. К тому же это единственная страна в Европе, отказавшаяся вводить санкции против РФ.

Причина в тесных культурных и политических связях двух стран. К примеру, Россия поддержала режим Милошевича в Югославских войнах. В Сербии существует популярный лозунг "Срби и Руси браћа заувек" (Сербы и россияне братья навеки).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорил об Украине президент Сербии Александар Вучич.