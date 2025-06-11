Вучич - друг или враг Украины? Как он относится к войне и к Путину

Сербия с начала полномасштабного вторжения России в Украину сохраняет нейтралитет. К этому же, это единственная страна в Европе, которая отказалась вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич после недавней поездки в Москву приехал в Украину впервые за время полномасштабной войны. Цель — участие в саммите "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоится в Одессе в среду, 11 июня.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, что известно о Вучиче, какова его позиция по войне в Украине и как он относится к российскому президенту Владимиру Путину. Мы обратились к экспертам, чтобы выяснить, Вучич для Украины — друг или враг?

Александр Вучич — что о нем известно

Президент Республики Сербия с 1 июня 2017 года. С 2012 по 2023 год являлся лидером Сербской прогрессивной партии, которая считается консервативной, сербской националистической, неолиберальной, проевропейской и популистской, а также выступает за вступление Сербии в ЕС.

Родился 5 марта 1970 года в столице Сербии Белграде.

Окончил юридический факультет Белградского университета.

В 1993 году Вучич вступил в Сербскую радикальную партию, а через два года стал ее генеральным секретарем.

С 1996 по 1998 год возглавлял спортивно-бизнесовый центр.

Александр Вучич

В марте 1998 года был назначен министром информации в правительстве Мирко Марьяновича. К слову, это был тот период, когда в Сербии, как части Югославии, была война в рамках Югославских войн, которые проходили с 1991 по 1999 год. Тогда происходил маштабный распад Югославии и Сербия была вовлечена в боевые действия в Словении, Хорватии, Боснии и Косово.

На местных выборах 2004 года Вучич баллотировался на пост мэра Белграда с девизом кампании "Вучич для мегаполиса", в которой он посетил все пригородные районы и продвигал себя как энергичного молодого горожанина. Он получил 29 % голосов в первом туре и 48,4 % голосов во втором туре. Однако тогда Вучич проиграл, а победу одержал кандидат от Демократической партии — Ненад Богданович.

Александр Вучич. Фото 2004 год

После парламентских выборов 2014 года Прогрессивная партия получила 158 из 250 мест в парламенте и сформировала правящую коалицию с Социалистической партией Сербии. Вучич был избран Премьер-министром Сербии.

С 31 мая 2017 года является президентом Сербии.

Александр Вучич также занимался баскетболом и футболом. Известен как болельщик белградского клуба ""Црвена Звезда". В 2020 он решил исполнить свою детскую мечту и начал обучение на баскетбольного тренера.

Одним из хобби Александр Вучича является баскетбол

Что говорит о войне в Украине

Сербия с начала полномасштабного вторжения России в Украину сохраняет нейтралитет. К этому же, это единственная страна в Европе, которая отказалась вводить санкции против России. Причина в тесных культурных и политических связях двух стран. Например, Россия поддержала режим Милошевича в Югославских войнах. В Сербии существует популярный лозунг "Срби и Руси браћа заувек" (Сербы и Русские братья навек).

В марте 2022 года Вучич заявлял, что готов предоставить Белград как место для переговоров двух стран. Но перед этим он обратился к лидерам Украины и России с призывом пойти на компромиссы ради прекращения войны.

"Боюсь, что все ждут победы. И если да, то я могу вам сегодня сказать, что будет только хуже…", — говорил сербский президент.

В том же году Вучич в одном из интервью назвал войну в Украине мировым конфликтом и сказал, что "весь западный мир через украинцев воюет с Россией".

Также он высказывал четкую позицию по Крыму и другим украинским территориям.

"Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина, и так будет всегда" — отмечал он в интервью Bloomberg.

А в августе 2023 года по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским Вучич на своей странице в Instagram написал следующее:

"Я ещё раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чём мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта".

23 сентября 2023 года на сессии 78-й Генеральной ассамблеи ООН Александр Вучич сравнил нападение России на Украину с бомбардировками НАТО Югославии 1999 года.

В 2023 году в "слитых" документах Пентагона было указано, что Белград якобы согласился поставить Киеву оружие. Однако в Сербии это отрицают. Как пишет Reuters, в документе под названием "Европа|Ответ на текущий российско-украинский конфликт" есть диаграмма, где указаны позиции 38 европейских правительств по военной помощи Украине. В графе Сербии якобы было указано, что та отказалась обучать украинских военных, но обязалась передать летальное оружие или уже передала его. При том, министр обороны Сербии Милош Вучевич назвал опубликованную информацию ложью и опроверг любые военные поставки Украине или России.

Весной 2025 года в Службе внешней разведки России высказали недовольство тем, что сербские оборонные предприятия якобы поставляют боеприпасов Украине. В российской разведке заявляли, что эти компании используют схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников.

Скриншот РИА-Новости. Сообщение от Службы внешней разведки РФ

В России утверждают, что компании из Сербии "поставили сотни тысяч артиллерийских снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также около миллиона патронов к стрелковому оружию". В схему якобы были вовлечены крупные сербские компании, в числе которых: Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

Отношение к Путину

Впервые с начала полномасштабной войны Александр Вучич поговорил с Владимиром Путиным в 2024 году. Их беседа длилась более двух часов. Главной темой разговора была годовщина освобождения Белграда Красной армией в 1944 году. При том сербский лидер выразил благодарность Путину за предоставление достаточного количества газа для Сербии. Сам Вучич отмечал, что их диалог как "хороший, открытый, долгий и содержательный разговор".

По состоянию на май 2025 года Сербия получает от РФ около 6 млн м³ газа в сутки. Часть источников указывает 6.0 млн м³, а некоторые — 6,1 млн м³.

"Мы разговаривали как люди, которые знают друг друга давно, как друзья, и это был личный разговор… Предложение, которое Путин повторил дважды: то, что хорошо для Сербии, хорошо и для России, что хорошо для сербов, хорошо для россиян", – подчеркнул президент Сербии.

В 2025 году Вучич приехал в Москву накануне парада к 9 мая. Несмотря на предостережения Евросоюза, что этот визит может навредить вступлению Сербии в ЕС, Вучич заявил, что берет на себя ответственность за эту поездку.

"Меня абсолютно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня избрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллинне, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще", — говорил Вучич.

Как Вучич добирался до Москвы

9 мая они встретились в столице РФ. Вучич поблагодарил Путина за гостеприимство и заявил, что он и его делегация чувствуют себя в российской столице как дома во время официального визита. Сербский президент также пригласил Путина в Белград.

Вучич — друг или враг?

Главный редактор аналитического центра AdAstra Никита Кузьменко поделился с "Телеграфом" своим мнением об Александре Вучиче и его отношении к России и Украине.

— Александр Вучич – одна из самых сложных фигур современной европейской политики. Он руководит Сербией более 12 лет, пройдя путь от ультранационалиста до лидера Сербской прогрессивной партии. Его фирменный стиль – это балансировка между всеми: ЕС, Россией и Китаем.

С одной стороны, Вучич делает шаги навстречу Западу, проводит реформы для евроинтеграции, подписывает соглашения с Францией и ЕС. С другой стороны, не разрывает связи с Москвой. Сегодня произошло знаковое событие – Вучич впервые с начала полномасштабной войны приехал в Украину. Правда, только на день, на саммит "Украина — Юго-Восточная Европа". Это очень символично: даже столь короткий визит показывает, что Сербия пытается сохранить хорошие отношения и с Украиной, и с Россией одновременно — пояснил Кузьменко.

Эксперт подметил, что сербский президент осуждал российскую агрессию в ООН, признает суверенитет Украины даже над аннексированными территориями, встречался с Зеленским, но при этом санкции так и не ввел, объясняя это защитой сербских экономических интересов, особенно в энергетике и оборонной сфере.

— Так друг или враг для Украины? Трудно сказать однозначно. Скорее всего, Вучич — прагматик, ставящий интересы Сербии превыше всего. Он готов сотрудничать со всеми, кто может быть полезен его стране. Даже скандалы с возможными поставками оружия в Украину через третьи страны лишь подтверждают эту двусмысленность. Его визит в Одессу — шанс для нового диалога и поиска общих интересов. Но в то же время, это сигнал, что Сербия не собирается отказываться от своей политики многовекторности. Скорее всего, выбор "или-либо" Вучич делать в ближайшее время не планирует — считает Кузьменко.

Собеседник добавил, что Вучич пытается полноценно играть на всех полях сразу, но что касается Штатов, то сентимент сербского общества не очень позволяет ему сильно продвигаться в этом направлении.

Снаряды в Россию и приезд в Украину

Журналист, редактор портала "Балканский обозреватель" Наталья Ищенко также поделилась своим мнением о Вучиче с "Телеграфом". Она отмечает, что вопрос о том, друг сербский президент Украине или враг — сложный.

- Ответ таков, что он себя хочет позиционировать как друг. Он говорит об этом, иногда вспоминает. Он говорит, что украинцы сербам ничего плохого не сделали, чтобы убедить электротат, что с Украиной нужно дружить. Но его действия говорят о том, что по большей части эти заявления лицемерны. И это продемонстрировал визит Вучича в Москву на парад 9 мая. Не может друг Украины поехать на праздник "победобесия", — объясняет Ищенко.

На вопрос журналиста о сербских снарядах в украинской армии, Ищенко объясняет, что это еще более сложный вопрос. По словам эксперта, Вучич подает это как чисто бизнес без политического вмешательства государства.

"Это просто должны предприятия работать, давать рабочие места, платить налоги, увеличивать доходы бюджета. И здесь абсолютно никакой политики. Тем более, что напрямую в Украину Сербия не продавала ничего", -говорит журналистка позицию сербского президента.

Ищенко отмечает, что Вучич иногда откровенно, иногда намеками подтверждает отсутствие прямых продаж, но вскользь признает возможность поставок через третьи страны.

"То есть здесь он ведет себя как защитник экономических интересов Сербии, которой выгодно продавать что-то. Например, оружие. Ничего личного, только деньги", — резюмирует эксперт.

На замечание журналиста, что при такой логике Вучич мог продавать снаряды и России, Ищенко подтверждает: "Ну он в одном из ее обращений так и сказал, что одна из поставок пошла через Турцию в Россию. Он в качестве примера привел, что да, что это бизнес".

Относительно визита Вучича в Украину, эксперт опровергает предположение об улучшении отношения к нашей стране.

Александр Вучич и Владимир Зеленский

"Во-первых, он участвовал во всех саммитах Украина-Юго-Восточная Европа. Он ни одного не пропустил", — объясняет Ищенко.

Журналистка напоминает о предыдущем скандальном саммите в Дубровнике, когда Вучич впервые с войн 90-х посетил этот хорватский город, но не заходил в старый город, ограничившись отелем. Это вызвало скандал в Хорватии, а в Сербии восприняли скептически.

"Но он там как раз позиционировал себя как человека, которому важны любые контакты. Тем более он объявляет, что украинцы Сербии не сделали ничего плохого и поддерживают территориальную целостность Сербии. И это главное, чем Вучич оправдывает свои контакты с Зеленским, с Украиной", — анализирует эксперт.

Ищенко также обращает внимание на медиакампанию в Сербии вокруг визита Вучича в Одессу. По ее словам, его визит в Украину, в Одессу, сопровождается в Сербии такой небольшой медиакампанией, что Украина не пригласила представителей Косово.

"И это является огромной дипломатической победой Сербии", — отмечает журналистка.

По ее словам, в отличие от других саммитов, где присутствовали представители Косово, на этот раз их не пригласили, и белградские медиа делают акцент именно на этой детали, чтобы сместить внимание электората Вучича.

Заявления Вучича в Украине 11 июня

Президент Сербии Александар Вучич принял участие в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа". Во время него он заявил, что его страна готова помочь отстроить "один или два города или один небольшой регион", чтобы показать украинцам свою поддержку, передает "Суспільне".

"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень заметным для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан", — заявил Вучич.

Президенты Украины и Сербии договорились о двусторонних переговорах. Отдельно Вучич отметил, что Сербия остается преданной международному праву в вопросах поддержки территориальной целостности "в пределах международно признанных границ".

"Мы обсудили наше двустороннее сотрудничество, гуманитарную помощь, в частности некоторые другие вопросы. Предложил новые участки сотрудничества между Сербией и Украиной, мы имеем запланированные двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту… и я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти", — рассказал Вучич.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что сеть насмешила внезапная болезнь Вучича и Фицо перед поездкой в Москву.