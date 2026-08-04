Маленька Росія: жінка розповіла, яка країна Європи - це страшний сон для українця (відео)

Скрізь російські прапори, сувеніри та гасла

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Українка опублікувала відео, в якому розповіла про свої перші враження від поїздки через Сербію. За її словами, країна справила на неї неоднозначне враження через велику кількість російської символіки та сувенірів із Володимиром Путіним.

У своєму відео авторка поділилася емоціями від подорожі Сербією. Під роликом розгорнулася жвава дискусія.

"Страшний сон українця: ти вперше проїжджаєш через Сербію і здається, ніби опинився в маленькій Росії в Європі. Усюди російські прапори, сувеніри з Путіним, гасла "Сербія і Росія — брати", і тобі хочеться якнайшвидше проїхати кордон та назавжди забути про цю країну", — поділилася враженнями українка.

Частина коментаторів зазначила, що також стикалася з великою кількістю російської символіки під час перебування в Сербії.

Водночас деякі користувачі наголосили, що політичні настрої та ставлення до туристів — не завжди одне й те саме.

"Але в Сербії все ж добре: люди підтримують Україну. Чомусь у наших новинах вони виглядали максимально проросійськими, хоча це не так. Вони лише купують російський газ дешевше — і все", — написала одина із коментаторок.

Коментарі з Tik Tok

Інші користувачі припустили, що частина сербів не завжди чітко розрізняє українців і росіян, сприймаючи їх як "братні народи", що також впливає на їхнє ставлення до громадян України.

"Живу в Сербії, і серби чудово ставляться як до українців, так і до росіян. Вони нас не розрізняють — для них ми всі брати-слов'яни. Українці тут можуть спокійно отримати тимчасовий захист", — зазначили в коментарях.

Коментарі з Tik Tok

У дискусії згадали не лише Сербію. Деякі користувачі розповіли про схожі враження від поїздок до інших країн.

"У мене таке ж обличчя було в Болгарії — тут російські компанії, заправки "Лукойл". Коли я гуляла маленьким містом, там російських прапорів було більше, ніж болгарських", — написала одина із коментаторок.

Коментарі з Tik Tok

"Словаччина теж", — зазначила інша.

Коментарі з Tik Tok

Як повідомляв "Телеграф", Сербія від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зберігає нейтралітет. До того ж це єдина країна в Європі, яка відмовилася вводити санкції проти РФ.

Причина у тісних культурних та політичних зв’язках двох країн. Наприклад, Росія підтримала режим Мілошевича у Югославських війнах. У Сербії існує популярне гасло "Србі та Русі браћа заувек" (Серби та росіяни брати навіки).

Раніше "Телеграф" розповідав, що казав про Україну президент Сербії Александар Вучич.