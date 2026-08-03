У "АТБ" есть "секретная" фишка для определенных покупателей: многие и не знали

Сеть супермаркетов расширяет список услуг

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Threads активно обсуждают историю покупательницы "АТБ", которая осталась крайне недовольна качеством нарезки сыра и колбасы, заказанных в магазине. Однако наибольшее внимание пользователей привлек не сам инцидент, а тот факт, что в сети АТБ вообще существует такая услуга.

Подробнее об этом читайте в материале "Телеграфа".

Автор сообщения рассказала, что заказала сыр и колбасу уже нарезанными слайсами. Однако получила продукты просто сложенными в обычные фасовочные пакеты, из-за чего пожаловалась на качество упаковки и внешний вид нарезки.

Позже представительница "АТБ" связалась с ней, извинилась за ситуацию и подтвердила, что такая упаковка не соответствует стандартам.

Впрочем, в комментариях пользователи обсуждали совсем другое. Для многих стало открытием, что в отдельных магазинах АТБ вообще можно попросить нарезать сыр или колбасу.

Для многих это стало сюрпризом

Автор ответила, что воспользовалась этой услугой в одном из магазинов Кропивницкого.

В то же время, другие покупатели отметили, что такая опция доступна далеко не везде. По их словам, в некоторых магазинах в нарезке отказывают, объясняя это тем, что оборудование уже промыли или оно не работает.

Напомним, как ранее рассказывал "Телеграф", "АТБ" вернет деньги даже за пол пачки пельменей: об этом правиле магазина знают единицы.