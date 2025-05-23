40 лет ожидания: киевляне просят заменить не построеное метро трамваем

В петиции к примеру упомянули о Борщаговском скоростном трамвае

Жители столицы призывают власти отказаться от многолетнего проекта строительства метро на Троещине. В то же время сосредоточиться на реализации альтернативного транспорта — скоростного трамвая.

Ответная петиция появилась на сайте Киевской городской рады. Автор петиции отмечает, что метро на Троещину за 40 лет так и не построили, а с каждым годом стоимость реализации проекта только растет.

В то же время жители большого жилого массива остаются без скоростного транспортного сообщения с правым берегом Киева.

"Уважаемые Киевляне! Настоящим анекдотом нашего города стало строительство метро на Троещину. Уже 40 лет реализацию данного проекта не могут реализовать…" — говорится в обращении.

Вместо метро киевляне предлагают запустить скоростной трамвай, который проляжет от станции "Радужная", пересечет Подольско-Воскресенский мост и дальше будет курсировать через Подол (улица Нижний Вал), улицу Глубочицкую — с отделенными путями, а дальше — по улице Дмитровской до железнодорожного вокзала.

Среди преимуществ такого варианта инициаторы петиции называют:

в 4–5 раз ниже стоимость строительства по сравнению с метро;

одинаковую провозную способность с метрополитеном;

существенно более короткий срок реализации проекта.

В качестве примера автор приводит Борщаговский скоростной трамвай, который построили в 1970-х годах как быстрое и эффективное решение транспортного сообщения для жилого массива.

Петиция уже начала набирать голоса. Чтобы его рассмотрела Киеврада необходимо собрать не менее 6 тысяч подписей.

Ранее "Телеграф" писал, что киевляне устали от ежегодных ремонтов на Северном мосту. В петиции горожане просят прекратить капитальный ремонт дорожного покрытия на мосту.