Хотела броситься под колеса из-за кредитов: куда исчезла и как сейчас живет экс-регионал Богословская

Когда-то нардеп баллотировалась в президенты

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Инна Богословская в свое время была одной из самых известных политиков Украины. Она работала в Верховной Раде нескольких созывов, входила в команду "Партии регионов", а после 2019 фактически исчезла из большой политики. Сегодня бывший народный депутат ведет совсем другую жизнь, хотя время от времени все же комментирует события в Украине.

Родилась Богословская в Харькове, получила юридическое образование и еще в начале 1990-х открыла одну из первых частных юридических компаний в городе. В Верховную Раду она впервые попала в 1998 году, работала в парламентских комитетах, занимавшихся финансами.

Некоторое время она занимала должность заместителя министра юстиции Украины. В 2009 году Богословская баллотировалась на пост президента Украины, однако не смогла получить значительной поддержки избирателей и продолжила парламентскую деятельность.

Инна Богословская

Чем запомнилась в политике

Богословская поддерживала так называемые Харьковские соглашения в 2010 году, продлившие пребывание Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года. Она также голосовала за закон "Об основах государственной языковой политики" (известный как закон Кивалова-Колесниченко), который фактически разрешил использование русского языка в Украине.

Инна Богословская

Кроме того, в 2016 году Богословская поддержала обращение Верховной Рады к польскому Сейма по Волынской трагедии. Тогда первый президент Украины Леонид Кравчук тогда подверг резкой критике такую позицию и назвал государственной изменой.

После силового разгона участников Евромайдана в феврале 2014 года Богословская заявила о выходе из Партии регионов и ее парламентской фракции. В 2019 Богословская еще раз попыталась вернуться в большую политику, подав документы для участия в президентских выборах, но ничего не получилось.

Инна Богословская в Раде

Еще раньше, в 2018 году, ее имя снова оказалось в центре внимания после громкого конфликта в эфире телеканала "112 Украина". В ходе дискуссии с Евгением Червоненко между ними возникла словесная перепалка, едва не завершившаяся дракой — ведущим пришлось вмешиваться, чтобы остановить конфликт.

Инна Богословская, Евгений Червоненко, фото "РБК-Украина"

Де Инна Богословская сейчас

После начала полномасштабного вторжения России Богословская осталась в Украине. Она осудила российскую агрессию и принялась регулярно записывать видео, в которых анализирует политические события и войну.

Инна Богословская

В 2022 году в интервью журналистке Наталии Влащенко бывшая депутат откровенно рассказала о сложном периоде после завершения политической карьеры. Она призналась, что испытывала серьезные финансовые трудности, переживала из-за кредитов и даже думала о самоубийстве.

Инна Богословская

Однажды она вышла из машины и час смотрела на дорогу, на которой было движение в три полосы. Она хотела броситься под колеса, но удержалась.

Сейчас Богословская позиционирует себя как менторша и мотивационная спикер. Она проводит авторские программы и лекции, посвященные личностному развитию, психологической стойкости и лидерству.

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