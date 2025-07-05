Тяжело болела и продавала свои медали: как выглядит могила легендарной украинской гимнастки Астаховой

Спортсменка не дожила два месяца до своего 69-летия

Украинка Полина Астахова оставила яркий след в истории гимнастики. На Олимпийских играх она завоевала 10 медалей, а после завершения карьеры передавала свой опыт начинающим гимнасткам, в частности легенде украинского спорта Лилии Подкопаевой.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умерла легендарная спортсменка Полина Астахова и как выглядит ее могила. Она была одной из самых известных гимнасток СССР.

Полина Астахова — что о ней известно

Олимпийская чемпионка Полина Астахова родилась 30 октября 1935 года в Днепропетровске. Гимнастикой она заинтересовалась с 13 лет, когда увидела соревнования в Донецке, куда переселилась накануне ее семья.

Полина обладала невероятной грацией и красотой, поэтому на Западе ее стали называть "русской березкой", а итальянские журналисты на турнире по гимнастике в Риме, дали ей прозвище "Мадонна".

Полина Астахова была известной гимнасткой СССР, Фото: Getty Images

В 1954 году Полина впервые приняла участие в чемпионате СССР, а через год уже в звании "мастера спорта", пробилась в союзную сборную. На мировом уровне Астахова выступала с 1956 года и была самой юной участницей советской гимнастической сборной на Олимпиаде в Мельбурне.

Астахова — обладательница 10 Олимпийских медалей (пять золотых, две серебренных и три бронзовых). Но это далеко не все ее спортивные достижения и награды.

Полину Астахову на Западе называли "Мадонна"

В 1972 году Полина Астахова завершила спортивную карьеру и стала тренером украинских гимнасток. В 2002 году ее включили в Международный зал гимнастической славы.

После завершения карьеры Полина Астахова была тренером

Украинской спортсменкой восхищался Никита Хрущев, Леонид Брежнев и даже кубинский лидер Фидель Кастро. Он ради нее приезжал в Киев и дарил ей сумки из крокодиловой кожи.

От чего умерла Полина Астахова и как выглядит ее могила

Легендарная украинская гимнастка Полина Астахова скончалась 5 августа 2005 года от сердечного приступа, не дожив до своего 69-летия всего два месяца. Как рассказывала в одном из интервью ее дочь Елена, спортсменка долгие годы боролась с тяжелой формой бронхиальной астмы.

Полина Астахова скончалась в 2005 году

Астаховой приходилось принимать дорогостоящие препараты, а также использовать специальный дыхательный аппарат. По словам дочери, мама даже продавала свои медали, чтобы оплатить лечение, потому что не хотела обращаться за помощью, после того, как у нее взяли две медали чиновника из спорткомитета и не вернули.

Как выглядела гимнастка Полина Астахова, Фото: Getty Images

"Мама решила продать свои олимпийские награды, когда у нее началась тяжелая форма бронхиальной астмы. Перед нами встал выбор: медали или мама? Необходимо было пройти курс лечения дорогостоящими препаратами. Я пыталась ее поддержать морально, уговаривала не продавать награды. Но это было бесполезно", – отметила Елена.

Хотя легендарная украинская гимнастка никогда не была забыта. В 2011 году в Донецке на стене Дворца спорта "Шахтер" была установлена мемориальная доска, что там в свое время тренировалась Астахова, а также проводились юниорские турниры ее имени.

Мемориальная доска в честь Полины Астаховой

Известно, что Полина Астахова не посещала публичных мероприятий, жила на скромную пенсию в Киеве. В последние годы жизни гимнастке помогала ее ученица Лилия Подкопаева и ее бывший супруг Тимофей Нагорный. Именно они помогали в организации похорон и собирали средства на памятник.

Как выглядит могила Полины Астаховой

\Похоронили Полину Астахову на Байковом кладбище и установили ей красивый монумент. На черной гранитной плите скульптор вырезал молодую гимнастку, выполняющую упражнение на бревне. В углу изображен лебедь, который символизирует вечный полет, а также на плите вычеканены пять олимпийских колец.

Полина Астахова похоронена на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, где сейчас чемпионка мира по художественной гимнастике Бессонова. Она была конкуренткой "любовницы Путина" Кабаевой.