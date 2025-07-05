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Тяжело болела и продавала свои медали: как выглядит могила легендарной украинской гимнастки Астаховой

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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Автор
Как умерла украинская гимнастка Полина Астахова Новость обновлена 05 июля 2025, 15:40
Как умерла украинская гимнастка Полина Астахова. Фото Коллаж "Телеграфа", фото Getty Images

Спортсменка не дожила два месяца до своего 69-летия

Украинка Полина Астахова оставила яркий след в истории гимнастики. На Олимпийских играх она завоевала 10 медалей, а после завершения карьеры передавала свой опыт начинающим гимнасткам, в частности легенде украинского спорта Лилии Подкопаевой.

"Телеграф" решил выяснить, от чего умерла легендарная спортсменка Полина Астахова и как выглядит ее могила. Она была одной из самых известных гимнасток СССР.

Полина Астахова — что о ней известно

Олимпийская чемпионка Полина Астахова родилась 30 октября 1935 года в Днепропетровске. Гимнастикой она заинтересовалась с 13 лет, когда увидела соревнования в Донецке, куда переселилась накануне ее семья.

Полина обладала невероятной грацией и красотой, поэтому на Западе ее стали называть "русской березкой", а итальянские журналисты на турнире по гимнастике в Риме, дали ей прозвище "Мадонна".

Полина Астахова
Полина Астахова была известной гимнасткой СССР, Фото: Getty Images

В 1954 году Полина впервые приняла участие в чемпионате СССР, а через год уже в звании "мастера спорта", пробилась в союзную сборную. На мировом уровне Астахова выступала с 1956 года и была самой юной участницей советской гимнастической сборной на Олимпиаде в Мельбурне.

Астахова — обладательница 10 Олимпийских медалей (пять золотых, две серебренных и три бронзовых). Но это далеко не все ее спортивные достижения и награды.

Полина Астахова
Полину Астахову на Западе называли "Мадонна"

В 1972 году Полина Астахова завершила спортивную карьеру и стала тренером украинских гимнасток. В 2002 году ее включили в Международный зал гимнастической славы.

Полина Астахова
После завершения карьеры Полина Астахова была тренером

Украинской спортсменкой восхищался Никита Хрущев, Леонид Брежнев и даже кубинский лидер Фидель Кастро. Он ради нее приезжал в Киев и дарил ей сумки из крокодиловой кожи.

От чего умерла Полина Астахова и как выглядит ее могила

Легендарная украинская гимнастка Полина Астахова скончалась 5 августа 2005 года от сердечного приступа, не дожив до своего 69-летия всего два месяца. Как рассказывала в одном из интервью ее дочь Елена, спортсменка долгие годы боролась с тяжелой формой бронхиальной астмы.

Полина Астахова
Полина Астахова скончалась в 2005 году

Астаховой приходилось принимать дорогостоящие препараты, а также использовать специальный дыхательный аппарат. По словам дочери, мама даже продавала свои медали, чтобы оплатить лечение, потому что не хотела обращаться за помощью, после того, как у нее взяли две медали чиновника из спорткомитета и не вернули.

Полина Астахова
Как выглядела гимнастка Полина Астахова, Фото: Getty Images

"Мама решила продать свои олимпийские награды, когда у нее началась тяжелая форма бронхиальной астмы. Перед нами встал выбор: медали или мама? Необходимо было пройти курс лечения дорогостоящими препаратами. Я пыталась ее поддержать морально, уговаривала не продавать награды. Но это было бесполезно", – отметила Елена.

Хотя легендарная украинская гимнастка никогда не была забыта. В 2011 году в Донецке на стене Дворца спорта "Шахтер" была установлена мемориальная доска, что там в свое время тренировалась Астахова, а также проводились юниорские турниры ее имени.

Полина Астахова
Мемориальная доска в честь Полины Астаховой

Известно, что Полина Астахова не посещала публичных мероприятий, жила на скромную пенсию в Киеве. В последние годы жизни гимнастке помогала ее ученица Лилия Подкопаева и ее бывший супруг Тимофей Нагорный. Именно они помогали в организации похорон и собирали средства на памятник.

Могила Полины Астаховой
Как выглядит могила Полины Астаховой

\Похоронили Полину Астахову на Байковом кладбище и установили ей красивый монумент. На черной гранитной плите скульптор вырезал молодую гимнастку, выполняющую упражнение на бревне. В углу изображен лебедь, который символизирует вечный полет, а также на плите вычеканены пять олимпийских колец.

Могила Полины Астаховой
Полина Астахова похоронена на Байковом кладбище

"Телеграф" писал ранее, где сейчас чемпионка мира по художественной гимнастике Бессонова. Она была конкуренткой "любовницы Путина" Кабаевой.

Теги:
#СССР #Могила #Гимнастка #Полина Астахова