Даже если вам пишет начальник: когда можно смело игнорировать рабочий чат

Трудовой кодекс должен закрепить нормы этики

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Проект нового Кодекса о труде Украины, который готовится к повторному представлению Верховной Раде, запрещает работодателю беспокоить работника в нерабочее время.

Об этом сообщила глава Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.

"Новый трудовой кодекс запрещает работодателю обращаться, звонить по телефону или писать работнику в нерабочее время", — сказала она.

В свою очередь, ведущий эксперт по этикету и дипломатическому протоколу Наталья Адаменко поделилась с "Телеграфом" своим отношением к этому вопросу. Правила этикета говорят, что после завершения рабочего времени человек может не отвечать на письма и звонки, которые касаются работы.

"Я знаю людей, у которых есть по два телефона, по два номера, то есть один – для работы, а другой – для знакомых, друзей и членов семьи. По завершению рабочего дня они выключают рабочий телефон и занимаются сугубо личными делами", – сказала Адаменко.

В то же время, она отметила, что в бизнесе действительно могут быть случаи, когда даже после 21:00 возникают срочные вопросы, требующие немедленной реакции.

Наталья Адаменко. Фото: Открытые источники

"И тогда, безусловно, это будет исключение из правил. В таком случае руководитель или коллега должен извиниться и написать или сказать: "Извините, пожалуйста, что я вас беспокою в то время, когда уже закончилась работа, но…" и дальше по тексту", – пояснила эксперт.

Вместе с тем она считает, что работник, получивший сообщение с работы в свободное время, может написать: "Извините, но я не могу сейчас разговаривать". Ведь человек может быть в театре, на дне рождения, где угодно. А если рабочий телефон отключен, к сотруднику не может быть никаких претензий.

Напомним, прийти в гости считается не вежливым без предварительного звонка, однако новое время принесло новое правило — все чаще об общении по телефону рекомендуют договариваться предварительно в мессенджерах. Эксперт по этикету рассказала, действительно ли этого требует вежливость.